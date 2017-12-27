«Бразилия приедет на ЧМ в Россию только за победой». Интервью Неймара Жерару Пике
Защитник «Барселоны» пробует себя в роли журналиста. Его первый гость — бразильский нападающий «ПСЖ».
Защитник «Барселоны» пробует себя в роли журналиста. Его первый гость — бразильский нападающий «ПСЖ».
В середине декабря Жерар Пике анонсировал скорый выход своего проекта Pique+ на платформе The Players Tribune — сайте, контент которого самостоятельно формируют профессиональные спортсмены. В Pique+ каталонский футболист обещал при помощи интервью ближе познакомить читателей и зрителей с игроками из своего окружения. Известно уже о трех таких беседах: с Неймаром, Месси и Луисом Суаресом. Представляем вашему вниманию первую из них — с бывшим партнером Пике по «Барселоне».
— Хочу представить вам своего большого друга, друга «se queda» («он остается» (исп.) — отсылка к знаменитой фотографии в инстаграме Пике), Неймара! Как дела, Ней?
— Все отлично!
— Как Париж? Уже адаптировался?
— Замечательно, совершенно другая жизнь. Но я уже освоился.
— Мы сегодня не будем говорить ни о Париже, ни о Барселоне… Кстати, я видел у тебя фото с Коби Брайантом.
— Да, мы с ним встречались недавно. Он — легенда.
— А ты играешь в баскетбол?
— Конечно, и я очень хорош в нем, тебе ли не знать!
— Ты хорош для нашего с тобой уровня, но Коби… Брось заливать!
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«Я НОСИЛ ТАКУЮ ЖЕ ПРИЧЕСКУ, КАК РОНАЛДО В 2002 ГОДУ»
— Сегодня мы будем говорить о чемпионатах мира. Особенно, о ЧМ-2018, который пройдет в России. Ней, я думаю, после бразильского чемпионата мира ты особенно ждешь следующее лето?
— Ох… Конечно, я очень хочу оказаться там. Последний ЧМ был не слишком удачным для меня
— Да, я тоже надеюсь, что мы сможем взять «золото»…
— Эй, ты уже выигрывал Кубок мира! Хватит с тебя!
— Это правда, мне не на что жаловаться. Какие первые воспоминания у тебя возникают, когда ты думаешь о мировом чемпионате? Например, я сразу вижу перед собой 94-й год и Мауро Тассотти, который бьет локтем в лицо Луису Энрике — нашему с тобой другу Лучо — на ЧМ в США. В ¼ финала Испания проигрывает итальянцам 1:2, и я как сейчас вижу белую футболку сборной Луиса Энрике, всю покрытую кровью. Вот мое первое воспоминание о чемпионате мира — мы проводили лето в Бланесе, в районе
— Я тоже первым делом вспоминаю ЧМ-94.
Бебето прострелил с левого фланга, и Ромарио пробил в касание — потрясающий гол. Это первое воспоминание. И второе — ЧМ-2002. Вот его я смотрел от первой до последней секунды, помню каждую деталь… Роналдо…
— И его прическа!
— Да, у него была отличная челка! Кстати, я носил такую же.
— Серьезно?! Хотел бы я посмотреть на это! У тебя есть фотография?
— Абсолютно серьезно, я стригся точно так же, как Роналдо. Фотографии нет, но у мамы наверняка
— Должно быть, все бразильские мальчишки носили такую прическу?
— Все, до единого. Нам всем хотелось быть похожими на него.
— В 2002-м Бразилия была на голову сильнее остальных. И Роналдо блистал ярче всех.
— Да, так и было. Самым тяжелым матчем, мне кажется, был полуфинал с турками, но мы справились. Роналдо перед тем турниром
«ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО МЕНЯ ВЫЗОВУТ В СБОРНУЮ — ЭТОГО ХОТЕЛА ВСЯ БРАЗИЛИЯ»
— Какой игрок или сборная на чемпионатах мира произвели на тебя самое сильное впечатление в детстве?
— На ум приходит только Бразилия — с Ромарио и Роналдо. Эти имена сразу всплывают в памяти, как только разговор заходит о ЧМ, о победе на ЧМ — благодаря их забитым мячам, фантастическому футболу и роли, которую они сыграли в бразильских победах.
— Где ты был и что делал, когда получил свой первый вызов в национальную команду?
— Кажется, я заканчивал тренировку…
— Это было в «Сантосе»?
— Нет, на самом деле, было
— Да, ничего!
— Вот и мы ничего не делали — пошли в тренажерный зал. Там стоял телевизор, и все смотрели, как главный тренер сборной, Мано Менезес, оглашает список приглашенных игроков. Так я и узнал.
— Были слухи, что тебя могут вызвать в команду?
— Да, это обсуждалось вокруг, потому что дело было после чемпионата мира-2010, и все люди в Бразилии хотели, чтобы я сыграл на домашнем ЧМ.
— Сколько лет тебе было?
— 17. Кроме меня вызвали еще Гансу — моего хорошего друга, — и Андре. В «Сантосе» мы втроем были не разлей вода. Андре не было с нами в тренажерном зале — он занимался на улице, поэтому, услышав новости, мы бросились к нему, схватили его в охапку и начали праздновать, потому что радость была невероятная. Многие снимали нас на камеру…
— В сборной у тебя и Гансо появился «старший брат» среди ветеранов, который взял вас под свое крыло?
— Все помогали нам быстрее освоиться, но, наверное, больше всего заботы проявил Робинью — он играл с нами в «Сантосе».
«ПОСЛЕ ТРАВМЫ Я НЕДЕЛЮ ЛЕЖАЛ ДОМА И РЫДАЛ В ПОДУШКУ»
— Лучший и худший моменты в твоей карьере в сборной Бразилии?
— Лучший — то, что происходит сейчас. А худший… Я пережил много разных ситуаций, когда мне приходилось несладко, но назову все же ту травму в 2014-м. Это была худшая неделя в моей жизни — та, что наступила вслед за травмой. Я лежал дома и рыдал в подушку, папа с мамой тоже не могли сдержать слез, все вокруг были расстроены: семья, друзья. Хуже этого со мной не было ничего.
— Давай вспомним тот день. ¼ финала ЧМ-2014, Бразилия играет дома, соперник — Колумбия. Какой счет был, когда ты получил повреждение? 1:1 или 1:0?
— Нет, уже было 2:0 в нашу пользу. Точнее, 2:1.
— Так или иначе, все идет отлично, Бразилия одной ногой в полуфинале, играет перед своими болельщиками, вся страна болеет за вас, и тут… Кстати, кто из колумбийцев в тебя врезался?
— Суньига.
— Суньига врезается тебе в спину. О чем ты подумал в тот момент?
— Я помню, что попытался встать, но почувствовал страшную боль. Так и лежал, уткнувшись лицом в землю, и слышал, как причитает Марселу: «О, нет, нет… Позовите срочно доктора!» А я ответил ему: «Не надо доктора, я хочу играть!» Потому что мне хотелось забить гол.
— Ах, ну да, конечно!
— Я был сумасшедшим, это точно! Даже пошевелиться не мог, когда подошел врач и спросил: «Как ты?» Я ответил: «Со мной все в порядке, я буду играть дальше», а сам ног не чувствовал. И когда понял, что у меня серьезные проблемы, я разревелся. Потому что было очень больно, а я не мог даже идти самостоятельно. И меня отвезли в больницу, оставили там, перевязав всего, и каждое движение вызывало нестерпимую боль. Тогда я и понял, что не смогу продолжить турнир.
И я ответил: «Давайте плохую». — «Чемпионат мира для тебя закончен, ты больше здесь не сыграешь». — «А хорошая?» — «Когда поправишься, снова сможешь ходить. Потому что, если бы удар пришелся на два сантиметра в сторону, с футболом ты мог бы попрощаться». Так и началась та ужасная неделя. Хорошо, что моя девушка, родители, сестра и друзья были рядом.
— Как долго ты пробыл после этого в больнице?
— Всего день.
— Другими словами, полуфинал с немцами ты смотрел дома?
— Да. Я отправился домой, потому что не мог оставаться в расположении команды, забрал оттуда свои вещи, показался еще раз врачу и на вертолете улетел домой, потому что не мог передвигать ногами — меня возили в
— И полуфинал…
— Я смотрел его, да… Не знаю, что произошло.
— Я был в тот день в
— Да, это было очень странно. Я думаю, сыграй мы еще 30 таких игр, ничего подобного бы не произошло. Я смотрел в монитор и не понимал, какого черта там творится?
— Кроме тебя у сборной были еще потери?
— Да, не играли Тиагу Силва и Алвес. Это был один из дней, когда все валится из рук. И, наоборот, у соперника получается абсолютно все. Сложно говорить об этом со стороны, но я спрашивал каждого, кто в тот день был на поле, и ни один не смог объяснить мне, почему это произошло. «Мы сами не понимаем. Ничего не получалось. Мы ничего не могли поделать». Это было тяжело еще и потому, что после этого только об этом и говорили. 1:7 — такое невозможно забыть. Но я бы предпочел сыграть в том матче и получить эти семь голов, чем быть травмированным.
— Каким одним словом ты можешь описать тот чемпионат?
— Одни словом? Полная задница.
«МБАППЕ ВПИШЕТ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ ФУТБОЛА»
— ЧМ-2018. США и Италия не попали в Россию, Аргентина отобралась в последний момент. Как ты думаешь, что происходит? Повышается общий уровень остальных сборных?
— Да, мне кажется, футбол развивается во всем мире, и национальные команды даже небольших стран начинают играть все лучше и лучше. Они готовятся сражаться с сильнейшими сборными и игроками, и многим это удается. Футбол становится все более конкурентоспособным. А Лео с Аргентиной настрадался, это правда!
— Я тебе точно это говорю, потому что видел его в раздевалке — он очень переживал!
— Мы постоянно общались с ним, и я понимаю, как ему было тяжело. Но Бразилия проделала отличную работу. Тренер вдохнул в нашу игру яркий и четкий ритм.
— Ты считаешь вашу сборную фаворитом?
— Я думаю, что все команды, где есть классные игроки — претенденты на победу. Не только Бразилия — Испания, Аргентина, Франция, Германия. Вот моя пятерка фаворитов.
— А мне кажется, что бразильцы немного возвышаются над всеми остальными. Испанцы, аргентинцы, немцы и французы находятся на одном уровне, а Бразилия — чуть выше. У вас фантастический подбор игроков атаки: ты, Коутинью, Габриэл Жезус. В центре поля классно действует Паулинью. В обороне — одни звезды. Вы — очень цельная команда.
— Да, у нас есть, кем гордиться. Состав — это важно, но еще важнее, что мы смогли выстроить качественную игру, стабильную и сбалансированную.
— Что ты думаешь о Мбаппе? Он сыграет на своем первом чемпионате мира, и пока все его очень хвалят за многочисленные голы и передачи: в прошлом году в Монако, теперь в Париже.
— У него большой талант, это отличный игрок. Его имя точно будет вписано в историю футбола, если он продолжит играть так же, как сейчас. Мбаппе работает на износ, он — хороший человек, у него светлое будущее.
— Как ты думаешь, кто станет открытием ЧМ-2018?
— Исландия.
— Ты серьезно? Я собирался сказать то же самое!
— Вот видишь! Я смотрел одну их игру, и они произвели на меня впечатление. Исландия должна удивить всех.
— Согласен. Это особенно странно, если вспомнить, как мало людей живут в этой стране. Но они отлично выступили на последнем Евро, и их празднование в конце матчей…
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— Мог бы ты прямо сейчас согласиться на финал ЧМ Бразилия — Испания, в основное время счет 3:3, ты делаешь
— Нет, ни за что! Только победа! Давай ты забьешь три мяча, но выиграет Бразилия.
— Этого в моей жизни никогда не произойдет.
— Однажды почти произошло…
— Да, в гостях против «Сельты», но ведь не в финале чемпионата мира! То есть, отказываешься? Даже при условии, что я позволю тебе сделать это — забить
— Ты никогда не давал мне спокойной жизни, когда мы играли друг против друга! Вспомни Кубок Конфедераций-2013 — ты тогда, правда, получил красную карточку…
— Да, а вы выиграли нас 3:0. Это единственный титул, который мы так и не взяли. И все
— Было отлично — тебе есть чем заняться после завершения карьеры!