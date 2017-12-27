«Бразилия приедет на ЧМ в Россию только за победой». Интервью Неймара Жерару Пике

Источник: Спорт-Экспресс

В середине декабря Жерар Пике анонсировал скорый выход своего проекта Pique+ на платформе The Players Tribune — сайте, контент которого самостоятельно формируют профессиональные спортсмены. В Pique+ каталонский футболист обещал при помощи интервью ближе познакомить читателей и зрителей с игроками из своего окружения. Известно уже о трех таких беседах: с Неймаром, Месси и Луисом Суаресом. Представляем вашему вниманию первую из них — с бывшим партнером Пике по «Барселоне».

— Хочу представить вам своего большого друга, друга «se queda» («он остается» (исп.) — отсылка к знаменитой фотографии в инстаграме Пике), Неймара! Как дела, Ней?

— Все отлично!

— Как Париж? Уже адаптировался?

— Замечательно, совершенно другая жизнь. Но я уже освоился.

— Мы сегодня не будем говорить ни о Париже, ни о Барселоне… Кстати, я видел у тебя фото с Коби Брайантом.

— Да, мы с ним встречались недавно. Он — легенда.

— А ты играешь в баскетбол?

— Конечно, и я очень хорош в нем, тебе ли не знать!

— Ты хорош для нашего с тобой уровня, но Коби… Брось заливать!

— Да-да, ты прав, Коби — невероятен. Мы с ним немного постучали мячом, бросили пару трехочковых, он показал класс.

«Я НОСИЛ ТАКУЮ ЖЕ ПРИЧЕСКУ, КАК РОНАЛДО В 2002 ГОДУ»

— Сегодня мы будем говорить о чемпионатах мира. Особенно, о ЧМ-2018, который пройдет в России. Ней, я думаю, после бразильского чемпионата мира ты особенно ждешь следующее лето?

— Ох… Конечно, я очень хочу оказаться там. Последний ЧМ был не слишком удачным для меня из-за того, что случилось с моей спиной, да и вообще из-за всего, что произошло в Бразилии. Но все это уже в прошлом — впереди новый турнир, у нас отличная команда, и я надеюсь, что нам по силам победить. Что думаешь?

— Да, я тоже надеюсь, что мы сможем взять «золото»…

— Эй, ты уже выигрывал Кубок мира! Хватит с тебя!

— Это правда, мне не на что жаловаться. Какие первые воспоминания у тебя возникают, когда ты думаешь о мировом чемпионате? Например, я сразу вижу перед собой 94-й год и Мауро Тассотти, который бьет локтем в лицо Луису Энрике — нашему с тобой другу Лучо — на ЧМ в США. В ¼ финала Испания проигрывает итальянцам 1:2, и я как сейчас вижу белую футболку сборной Луиса Энрике, всю покрытую кровью. Вот мое первое воспоминание о чемпионате мира — мы проводили лето в Бланесе, в районе Коста-Бравы, и тот матч произвел на меня огромное впечатление.

— Я тоже первым делом вспоминаю ЧМ-94.

Хотя мне было всего два года, но я помню отдельные кадры по телевизору, в памяти отпечатался гол Ромарио, который он забил голландцам.

Бебето прострелил с левого фланга, и Ромарио пробил в касание — потрясающий гол. Это первое воспоминание. И второе — ЧМ-2002. Вот его я смотрел от первой до последней секунды, помню каждую деталь… Роналдо…

— И его прическа!

— Да, у него была отличная челка! Кстати, я носил такую же.

— Серьезно?! Хотел бы я посмотреть на это! У тебя есть фотография?

— Абсолютно серьезно, я стригся точно так же, как Роналдо. Фотографии нет, но у мамы наверняка где-то лежит целый альбом. Я найду!

— Должно быть, все бразильские мальчишки носили такую прическу?

— Все, до единого. Нам всем хотелось быть похожими на него.

— В 2002-м Бразилия была на голову сильнее остальных. И Роналдо блистал ярче всех.

— Да, так и было. Самым тяжелым матчем, мне кажется, был полуфинал с турками, но мы справились. Роналдо перед тем турниром только-только вернулся после травмы колена и привел сборную к победе.

«ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО МЕНЯ ВЫЗОВУТ В СБОРНУЮ — ЭТОГО ХОТЕЛА ВСЯ БРАЗИЛИЯ»

— Какой игрок или сборная на чемпионатах мира произвели на тебя самое сильное впечатление в детстве?

— На ум приходит только Бразилия — с Ромарио и Роналдо. Эти имена сразу всплывают в памяти, как только разговор заходит о ЧМ, о победе на ЧМ — благодаря их забитым мячам, фантастическому футболу и роли, которую они сыграли в бразильских победах.

— Где ты был и что делал, когда получил свой первый вызов в национальную команду?

— Кажется, я заканчивал тренировку…

— Это было в «Сантосе»?

— Нет, на самом деле, было по-другому. Мы играли вечером, а утром просто — ну, ты знаешь, что мы обычно делаем по утрам после игр.

— Да, ничего!

— Вот и мы ничего не делали — пошли в тренажерный зал. Там стоял телевизор, и все смотрели, как главный тренер сборной, Мано Менезес, оглашает список приглашенных игроков. Так я и узнал.

— Были слухи, что тебя могут вызвать в команду?

— Да, это обсуждалось вокруг, потому что дело было после чемпионата мира-2010, и все люди в Бразилии хотели, чтобы я сыграл на домашнем ЧМ.

— Сколько лет тебе было?

— 17. Кроме меня вызвали еще Гансу — моего хорошего друга, — и Андре. В «Сантосе» мы втроем были не разлей вода. Андре не было с нами в тренажерном зале — он занимался на улице, поэтому, услышав новости, мы бросились к нему, схватили его в охапку и начали праздновать, потому что радость была невероятная. Многие снимали нас на камеру…

— В сборной у тебя и Гансо появился «старший брат» среди ветеранов, который взял вас под свое крыло?

— Все помогали нам быстрее освоиться, но, наверное, больше всего заботы проявил Робинью — он играл с нами в «Сантосе».

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«ПОСЛЕ ТРАВМЫ Я НЕДЕЛЮ ЛЕЖАЛ ДОМА И РЫДАЛ В ПОДУШКУ»

— Лучший и худший моменты в твоей карьере в сборной Бразилии?

— Лучший — то, что происходит сейчас. А худший… Я пережил много разных ситуаций, когда мне приходилось несладко, но назову все же ту травму в 2014-м. Это была худшая неделя в моей жизни — та, что наступила вслед за травмой. Я лежал дома и рыдал в подушку, папа с мамой тоже не могли сдержать слез, все вокруг были расстроены: семья, друзья. Хуже этого со мной не было ничего.

— Давай вспомним тот день. ¼ финала ЧМ-2014, Бразилия играет дома, соперник — Колумбия. Какой счет был, когда ты получил повреждение? 1:1 или 1:0?

— Нет, уже было 2:0 в нашу пользу. Точнее, 2:1.

— Так или иначе, все идет отлично, Бразилия одной ногой в полуфинале, играет перед своими болельщиками, вся страна болеет за вас, и тут… Кстати, кто из колумбийцев в тебя врезался?

— Суньига врезается тебе в спину. О чем ты подумал в тот момент?

— Я помню, что попытался встать, но почувствовал страшную боль. Так и лежал, уткнувшись лицом в землю, и слышал, как причитает Марселу: «О, нет, нет… Позовите срочно доктора!» А я ответил ему: «Не надо доктора, я хочу играть!» Потому что мне хотелось забить гол.

— Ах, ну да, конечно!

— Я был сумасшедшим, это точно! Даже пошевелиться не мог, когда подошел врач и спросил: «Как ты?» Я ответил: «Со мной все в порядке, я буду играть дальше», а сам ног не чувствовал. И когда понял, что у меня серьезные проблемы, я разревелся. Потому что было очень больно, а я не мог даже идти самостоятельно. И меня отвезли в больницу, оставили там, перевязав всего, и каждое движение вызывало нестерпимую боль. Тогда я и понял, что не смогу продолжить турнир.

Когда были сделаны все анализы и тесты, врачи сказали: «У нас есть для тебя две новости: хорошая и плохая».

И я ответил: «Давайте плохую». — «Чемпионат мира для тебя закончен, ты больше здесь не сыграешь». — «А хорошая?» — «Когда поправишься, снова сможешь ходить. Потому что, если бы удар пришелся на два сантиметра в сторону, с футболом ты мог бы попрощаться». Так и началась та ужасная неделя. Хорошо, что моя девушка, родители, сестра и друзья были рядом.

— Как долго ты пробыл после этого в больнице?

— Всего день.

— Другими словами, полуфинал с немцами ты смотрел дома?

— Да. Я отправился домой, потому что не мог оставаться в расположении команды, забрал оттуда свои вещи, показался еще раз врачу и на вертолете улетел домой, потому что не мог передвигать ногами — меня возили в кресле-каталке.

— И полуфинал…

— Я смотрел его, да… Не знаю, что произошло.

— Я был в тот день в Лас-Вегасе. Только что проснулся, включил телевизор: идет 20-я минута, счет 4:0. Я глазам поверить не мог. Подумал: «Что происходит-то? ».

— Да, это было очень странно. Я думаю, сыграй мы еще 30 таких игр, ничего подобного бы не произошло. Я смотрел в монитор и не понимал, какого черта там творится?

— Кроме тебя у сборной были еще потери?

— Да, не играли Тиагу Силва и Алвес. Это был один из дней, когда все валится из рук. И, наоборот, у соперника получается абсолютно все. Сложно говорить об этом со стороны, но я спрашивал каждого, кто в тот день был на поле, и ни один не смог объяснить мне, почему это произошло. «Мы сами не понимаем. Ничего не получалось. Мы ничего не могли поделать». Это было тяжело еще и потому, что после этого только об этом и говорили. 1:7 — такое невозможно забыть. Но я бы предпочел сыграть в том матче и получить эти семь голов, чем быть травмированным.

— Каким одним словом ты можешь описать тот чемпионат?

— Одни словом? Полная задница.

«МБАППЕ ВПИШЕТ СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ ФУТБОЛА»

— ЧМ-2018. США и Италия не попали в Россию, Аргентина отобралась в последний момент. Как ты думаешь, что происходит? Повышается общий уровень остальных сборных?

— Да, мне кажется, футбол развивается во всем мире, и национальные команды даже небольших стран начинают играть все лучше и лучше. Они готовятся сражаться с сильнейшими сборными и игроками, и многим это удается. Футбол становится все более конкурентоспособным. А Лео с Аргентиной настрадался, это правда!

— Я тебе точно это говорю, потому что видел его в раздевалке — он очень переживал!

— Мы постоянно общались с ним, и я понимаю, как ему было тяжело. Но Бразилия проделала отличную работу. Тренер вдохнул в нашу игру яркий и четкий ритм.

— Ты считаешь вашу сборную фаворитом?

— Я думаю, что все команды, где есть классные игроки — претенденты на победу. Не только Бразилия — Испания, Аргентина, Франция, Германия. Вот моя пятерка фаворитов.

— А мне кажется, что бразильцы немного возвышаются над всеми остальными. Испанцы, аргентинцы, немцы и французы находятся на одном уровне, а Бразилия — чуть выше. У вас фантастический подбор игроков атаки: ты, Коутинью, Габриэл Жезус. В центре поля классно действует Паулинью. В обороне — одни звезды. Вы — очень цельная команда.

— Да, у нас есть, кем гордиться. Состав — это важно, но еще важнее, что мы смогли выстроить качественную игру, стабильную и сбалансированную.

— Что ты думаешь о Мбаппе? Он сыграет на своем первом чемпионате мира, и пока все его очень хвалят за многочисленные голы и передачи: в прошлом году в Монако, теперь в Париже.

— У него большой талант, это отличный игрок. Его имя точно будет вписано в историю футбола, если он продолжит играть так же, как сейчас. Мбаппе работает на износ, он — хороший человек, у него светлое будущее.

— Как ты думаешь, кто станет открытием ЧМ-2018?

— Ты серьезно? Я собирался сказать то же самое!

— Вот видишь! Я смотрел одну их игру, и они произвели на меня впечатление. Исландия должна удивить всех.

— Согласен. Это особенно странно, если вспомнить, как мало людей живут в этой стране. Но они отлично выступили на последнем Евро, и их празднование в конце матчей…

— Да-да, это круто!

— Мог бы ты прямо сейчас согласиться на финал ЧМ Бразилия — Испания, в основное время счет 3:3, ты делаешь хет-трик, но мы побеждаем по пенальти?

— Нет, ни за что! Только победа! Давай ты забьешь три мяча, но выиграет Бразилия.

— Этого в моей жизни никогда не произойдет.

— Однажды почти произошло…

— Да, в гостях против «Сельты», но ведь не в финале чемпионата мира! То есть, отказываешься? Даже при условии, что я позволю тебе сделать это — забить хет-трик в наши ворота?

— Ты никогда не давал мне спокойной жизни, когда мы играли друг против друга! Вспомни Кубок Конфедераций-2013 — ты тогда, правда, получил красную карточку…

— Да, а вы выиграли нас 3:0. Это единственный титул, который мы так и не взяли. И все из-за тебя! В тот день ты был словно не с этой планеты. В любом случае, Ней, спасибо! Я впервые беру у кого-то интервью.