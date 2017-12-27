ФИФА поблагодарила Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к ЧМ-2018
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила
МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила
В среду Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор комитета Алексей Сорокин.
«ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям», — говорится в заявлении.
«ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — сказано в заявлении.
Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.