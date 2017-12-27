ФИФА поблагодарила Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В среду Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

«ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям», — говорится в заявлении.

«ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — сказано в заявлении.

Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.