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27 декабря, источник: ТАСС

ФИФА поблагодарила Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 27 декабря. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила вице-премьера РФ Виталия Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом говорится в заявлении ФИФА, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В среду Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

«ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям», — говорится в заявлении.

«ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле», — сказано в заявлении.

Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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