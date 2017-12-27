Колосков назвал театром абсурда уход Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018
МОСКВА, 27 дек —
МОСКВА, 27 дек —
Мутко в среду заявил, что Алексей Сорокин вместо него будет председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, а он сосредоточится на работе в правительстве РФ.
«Я даже думать об этом не хочу. У меня в голове это никак не укладывается. На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира. И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда
«Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же
Колосков отметил, что работа председателем оргкомитета — это не только футбол и строительство стадионов. «Оргкомитет — это не просто люди, которые разбираются в футболе и строительстве, здесь огромное количество разных ведомств. Как Сорокин может этим всем управлять? Ничего не понимаю, даже не могу представить себе это. Леша (Сорокин) — отличный парень, прекрасно себя зарекомендовал, работает отлично, но как он взвалит на себя такую махину, как он будет командовать генералами? Как это вообще все будет?», — заявил собеседник агентства.