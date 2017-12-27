Колосков назвал театром абсурда уход Мутко с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Мутко в среду заявил, что Алексей Сорокин вместо него будет председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года, а он сосредоточится на работе в правительстве РФ.

«Я даже думать об этом не хочу. У меня в голове это никак не укладывается. На исполкоме РФС он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза, в органе, который не связан никак с проведением чемпионата мира. И вдруг сегодня он заявляет, что уходит с поста председателя оргкомитета, который за все отвечает перед ФИФА и народом российским. Это театр абсурда какой-то, честно говоря, даже слов нет», — сказал Колосков по телефону.

«Полгода до чемпионата мира, еще масса вопросов нерешенных. Председатель комитета, он же вице-премьер — совершенно правильно, потому что только на этом уровне можно решать все вопросы… И вдруг он уходит. И остается Сорокин, который никогда такими масштабными вопросами не занимался», — добавил он.