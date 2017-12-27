Уход Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ не скажется на подготовке к турниру
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уход
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уход
Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
«Оргкомитет “Россия-2018” с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета “Россия-2018” с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве оргкомитета “Россия-2018” никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира», — говорится в заявлении.
«Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ», — отметили в оргкомитете.
«Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников», — сказано в заявлении.
Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.