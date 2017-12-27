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16:14 (мск), источник: ТАСС

Уход Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ не скажется на подготовке к турниру

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Уход вице-премьера РФ Виталия Мутко с поста председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» не скажется на подготовке к турниру. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, которое поступило в распоряжение ТАСС.

Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Оргкомитет “Россия-2018” с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета “Россия-2018” с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве оргкомитета “Россия-2018” никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира», — говорится в заявлении.

«Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ», — отметили в оргкомитете.

«Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников», — сказано в заявлении.

Оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира учрежден правительством РФ и РФС в январе 2011 года. Мутко занимал пост председателя оргкомитета и заместителя председателя наблюдательного совета.

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