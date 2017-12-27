Уход Мутко с поста главы оргкомитета ЧМ не скажется на подготовке к турниру

Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018». Его заменит генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Оргкомитет “Россия-2018” с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации. Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета “Россия-2018” с текущего момента будет Алексей Сорокин, который также является заместителем председателя наблюдательного совета организации. Изменения в руководстве оргкомитета “Россия-2018” никак не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира», — говорится в заявлении.

«Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ», — отметили в оргкомитете.

«Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников», — сказано в заявлении.