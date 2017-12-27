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15:54 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Все объекты чемпионата мира — 2018 будут переданы ФИФА к 30 мая

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия передаст Международной федерации футбола (ФИФА) все объекты чемпионата мира 30 мая 2018 года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В среду в Доме правительства РФ состоялось заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под председательством Мутко. С докладами о ходе подготовки к чемпионату мира, проведении финальной жеребьевки, итогах организации Кубка конфедераций выступили министр спорта Павел Колобков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Рассчитываем, что 30 мая мы завершим все обязательства, которые правительство РФ давало ФИФА», — сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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