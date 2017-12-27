Мутко: Все объекты чемпионата мира — 2018 будут переданы ФИФА к 30 мая

В среду в Доме правительства РФ состоялось заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под председательством Мутко. С докладами о ходе подготовки к чемпионату мира, проведении финальной жеребьевки, итогах организации Кубка конфедераций выступили министр спорта Павел Колобков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.