Мутко: Все объекты чемпионата мира — 2018 будут переданы ФИФА к 30 мая
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия передаст Международной федерации футбола (ФИФА) все объекты чемпионата мира 30 мая 2018 года. Об этом журналистам сообщил
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия передаст Международной федерации футбола (ФИФА) все объекты чемпионата мира 30 мая 2018 года. Об этом журналистам сообщил
В среду в Доме правительства РФ состоялось заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под председательством Мутко. С докладами о ходе подготовки к чемпионату мира, проведении финальной жеребьевки, итогах организации Кубка конфедераций выступили министр спорта Павел Колобков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«Рассчитываем, что 30 мая мы завершим все обязательства, которые правительство РФ давало ФИФА», — сказал Мутко.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.