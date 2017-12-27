Мутко: Объекты чемпионата мира по футболу готовы в среднем на 80%

В среду в Доме правительства РФ состоялось заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу под председательством Виталия Мутко. С докладами о ходе подготовки к чемпионату мира, проведении финальной жеребьевки, итогах организации Кубка конфедераций выступили министр спорта РФ Павел Колобков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Мы заслушали отчеты всех министерств и субъектов РФ. Обсудили все вопросы — инфраструктуры, спортивных объектов и так далее. Работа идет очень ответственно, в среднем на 80 процентов работа выполнена, я всех поблагодарил. По ряду объектов — до 90 процентов», — сказал Мутко.