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15:14 (мск), источник: ТАСС

Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит вице-премьера РФ Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщил Мутко.

«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства», — сказал Мутко.

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