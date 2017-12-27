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Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин сменит
Об этом журналистам сообщил Мутко.
«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства», — сказал Мутко.