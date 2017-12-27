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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Продавцам товаров с символикой ЧМ-2018 в Казахстане сделали предупреждение

Реализаторов продукции с символикой FIFA и чемпионата мира по футболу в России 2018 года могут привлечь к уголовной и административной ответственности, если у них нет заключенного с Международной федерацией футбольных ассоциаций договора на использование данных товарных знаков. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в юридической компании.

В преддверии чемпионата мира по футболу в России в 2018 году поддельные товары с символикой FIFA набирают популярность, чем и пользуются недобросовестные предприниматели. Интеллектуальная собственность становится все более значимым товаром на общемировом рынке. Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, более конкурентоспособны и дают тем самым целый ряд преимуществ их обладателям за счет «узнаваемости бренда».

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В организации отметили, что подобное использование будет признаваться незаконным и может повлечь ответственность, предусмотренную Административным (статья 158 КоАП РК «Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования») и Уголовным (статья 222 УК РК «Незаконное использование товарного знака») кодексами.

Отмечается, что FIFA является владельцем исключительных прав на товарный знак «FIFA» и целый ряд иных обозначений, связанных с проведением чемпионата мира по футболу на территориях всех стран мира, включая территорию Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и с пунктом 9 статьи 1 закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» для использования товарного знака необходимо наличие согласия FIFA.

С названиями организаций, обладающих договорами с FIFA на территории Казахстана, можно ознакомиться в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности.

Руководитель управления разъяснительной работы ДГД Алматы Зангар Шындали сообщил, что ведомством проводится контроль ввозимых товаров в Казахстан.

«Участники внешнеэкономической деятельности должны иметь разрешение от правообладателей. В случае если система контроля и управления рисками выдает рекомендации осуществить досмотр и будут выявлены объекты интеллектуальной собственности, то мы обращаемся к участникам Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности и ждем их ответа. В случае положительного ответа или отсутствия ответа в течение десяти рабочих дней считается, что правообладатель согласился, и мы осуществляем таможенную очистку. Реестр обновляется каждый месяц. В ряде случаев участники реестра уведомляют таможенные органы заранее о том, что товар прибудет на границу», — пояснил он.

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