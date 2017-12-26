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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Ростовчане украсят город плакатами, посвящёнными командам ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону проведут конкурс рисунков на тему чемпионата мира—2018 в России.

Источник: РИА "Новости"

Участникам предлагается нарисовать плакат, посвящённый командам, которые летом проведут матчи в донской столице, — это Исландия, Хорватия, Южная Корея, Мексика, Уругвай, Саудовская Аравия, Бразилия и Швейцария.

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Как рассказал автор проекта «Дети Ростова рисуют Ростов» Александр Светличный, принять участие в проекте могут желающие любых возрастов.

«Идея украсить строительные заборы картинами родилась, когда я вместе со своим внуком начал посещать студию рисования. Там давали возможность рисовать не только детям, но и родителям. По роду своей профессиональной деятельности я занимаюсь рекламой, два увлечения слились в одно — так весной 2016 года родилась первая выставка. Выяснилось, что этот формат людям интересен. Появилось много директоров художественных школ, частных студий, которые захотели присоединиться. С тех пор проект набирает обороты», — цитирует Светличного Welcome2018.

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