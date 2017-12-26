Ростовчане украсят город плакатами, посвящёнными командам ЧМ-2018

«Идея украсить строительные заборы картинами родилась, когда я вместе со своим внуком начал посещать студию рисования. Там давали возможность рисовать не только детям, но и родителям. По роду своей профессиональной деятельности я занимаюсь рекламой, два увлечения слились в одно — так весной 2016 года родилась первая выставка. Выяснилось, что этот формат людям интересен. Появилось много директоров художественных школ, частных студий, которые захотели присоединиться. С тех пор проект набирает обороты», — цитирует Светличного Welcome2018.