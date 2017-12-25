ФИФА поблагодарила Мутко за решение по РФС, принятое в интересах подготовки к ЧМ-2018

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», — говорится в заявлении.

Мутко также заявил, что он готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018». «Решение Мутко не скажется на успешной организации чемпионата мира, в то время как ФИФА, российское правительство, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к турниру согласно плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми задействованными сторонами и согласует следующие шаги, связанные с оргкомитетом», — также говорится в заявлении.