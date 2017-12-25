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25 декабря, источник: Р-Спорт

Мутко продолжит курировать подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что может раньше, чем через полгода вернуться на пост президента Российского футбольного союза (РФС), временная приостановка деятельности в РФС не помешает ему продолжить курировать подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается вопросов взаимодействия с ФИФА и оргкомитетом (чемпионата мира), то пока мне президент (Владимир Путин) доверяет, я продолжаю работать вице-премьером и буду продолжать курировать подготовку к чемпионату мира. Я, может, и раньше (чем через шесть месяцев) вернусь на должность в РФС», — сказал Мутко журналистам.

В понедельник по итогам исполкома РФС было объявлено, что президент союза Мутко приостановил деятельность на полгода, а исполняющим обязанности главы организации стал гендиректор РФС Александр Алаев.

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