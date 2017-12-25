Мутко продолжит курировать подготовку к ЧМ-2018

«Что касается вопросов взаимодействия с ФИФА и оргкомитетом (чемпионата мира), то пока мне президент (Владимир Путин) доверяет, я продолжаю работать вице-премьером и буду продолжать курировать подготовку к чемпионату мира. Я, может, и раньше (чем через шесть месяцев) вернусь на должность в РФС», — сказал Мутко журналистам.