Мутко продолжит курировать подготовку к ЧМ-2018
МОСКВА, 25 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 25 дек —
«Что касается вопросов взаимодействия с ФИФА и оргкомитетом (чемпионата мира), то пока мне президент (Владимир Путин) доверяет, я продолжаю работать
В понедельник по итогам исполкома РФС было объявлено, что президент союза Мутко приостановил деятельность на полгода, а исполняющим обязанности главы организации стал гендиректор РФС Александр Алаев.