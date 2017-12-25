СМИ: Российские телеканалы заплатят $ 32 млн за показ матчей ЧМ-2018

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из телеканалов и источник, близкий к ФИФА.

Отмечается, что в сумме российские каналы заплатят ФИФА $ 36 млн, из которых $ 32 млн за показ встреч чемпионата мира—2018 и остальные $ 4 млн — за показ матчей Кубка конфедераций, который состоялся летом 2017 года в России.



Ранее стало известно, что ФИФА заключила соглашения о предоставлении прав на освещение чемпионата мира по футболу 2018 года в России и Италии. В России права были предоставлены консорциуму «2 Спорт 2», который представляет Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ». Консорциум обеспечит всестороннее освещение турнира в стране—организаторе чемпионата мира.