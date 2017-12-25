Пеле дал совет сборной России на домашний чемпионат мира по футболу
Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, что прилетит в Россию на чемпионат мира и дал совет сборной России.
Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал, что прилетит в Россию на чемпионат мира и дал совет сборной России.
Слова Пеле передает RT.
«Я надеюсь в скором времени вернуться в Россию. Люблю бывать там, где живые футбольные эмоции», — сказал Пеле.
Также легенда футбола отметил, что ему трудно давать советы сборной России, так как Бразилия на домашних чемпионатах мира выступала не слишком удачно.
«Мне трудно давать совет, особенно если вспомнить то, как мы выступали, являясь хозяевами. (В 1950 году Бразилия проиграла в финале Уругваю, а в 2014 заняла четвертое место — «Газета.Ru»).
Самое главное — собрать команду, способную играть. Сейчас
Нужно просто быть готовым демонстрировать качественный футбол и не переживать о том, что у себя дома надо обязательно выиграть. Подобные мысли нужно выбросить из головы и сосредоточиться на футболе, — отметил Пеле.