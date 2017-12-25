Пеле дал совет сборной России на домашний чемпионат мира по футболу

Источник: AP 2017

Слова Пеле передает RT.

«Я надеюсь в скором времени вернуться в Россию. Люблю бывать там, где живые футбольные эмоции», — сказал Пеле.

Также легенда футбола отметил, что ему трудно давать советы сборной России, так как Бразилия на домашних чемпионатах мира выступала не слишком удачно.

«Мне трудно давать совет, особенно если вспомнить то, как мы выступали, являясь хозяевами. (В 1950 году Бразилия проиграла в финале Уругваю, а в 2014 заняла четвертое место — «Газета.Ru»).

Самое главное — собрать команду, способную играть. Сейчас из-за того, что перемещаться по планете стало гораздо проще и это доступно всем командам, уже не столь важно, играешь ли ты дома или в гостях — разница невелика, тяжело дается каждая встреча.