Стали известны подробности замены газона на стадионе «Санкт-Петербург»

«В данный момент идет плановая замена верхнего слоя натурального поля. Мы снимаем 15 сантиметров корневой зоны, которая состоит из рулонного газона, уложенного в мае этого года, песчаного основания и искусственных волокон, которые были имплантированы для стабилизации этого самого рулонного газона на время проведения Кубка конфедераций. Все вместе они свою роль выполнили хорошо, но рулонный газон был с высоким содержанием органики. Для футбола это не совсем пригодно. Плюс количество синтетических волокон в корневой зоне оказалось достаточно велико и они мешали нормальному росту травы. Поэтому настало время весь этот слой удалить. Что мы сейчас и делаем», — сказал Литвинов.