Стали известны подробности замены газона на стадионе «Санкт-Петербург»
Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал о том, как проходят работы по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».
Директор по инфраструктуре «Зенита» Владимир Литвинов рассказал о том, как проходят работы по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».
Слова Литвинова приводит сайт «Матч ТВ».
«В данный момент идет плановая замена верхнего слоя натурального поля. Мы снимаем 15 сантиметров корневой зоны, которая состоит из рулонного газона, уложенного в мае этого года, песчаного основания и искусственных волокон, которые были имплантированы для стабилизации этого самого рулонного газона на время проведения Кубка конфедераций. Все вместе они свою роль выполнили хорошо, но рулонный газон был с высоким содержанием органики. Для футбола это не совсем пригодно. Плюс количество синтетических волокон в корневой зоне оказалось достаточно велико и они мешали нормальному росту травы. Поэтому настало время весь этот слой удалить. Что мы сейчас и делаем», — сказал Литвинов.
Он также ответил, когда будет уложен новый газон.
«Надо “срезать” верхний слой, убрать волокно, подготовить основание, после чего будем укладывать на него новый рулонный газон гибридного типа. Это произойдет в январе. Программа мероприятий уже согласована в ФИФА, Министерстве спорта и реализуется в рамках “Дорожной карты” по подготовке арены “Санкт-Петербург” к ЧМ-2018», — добавил он.
Стадион «Санкт-Петербург» примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее стало известно, за чей счет заменят газон на арене в Петербурге.