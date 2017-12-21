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08:38 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА сократила дисквалификацию Герреро, который сможет сыграть на ЧМ-2018

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию нападающему сборной Перу Паоло Герреро до шести месяцев, и теперь он сможет выступить на чемпионате мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Источник: Reuters

Дисциплинарный комитет ФИФА 7 декабря дисквалифицировал Герреро, являющегося лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, на один год из-за положительной допинг-пробы на метаболит кокаина, которую он сдал в начале октября после матча отборочного этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Дисквалификация вступала в силу с 3 ноября, что означало пропуск форвардом финального турнира чемпионата мира в России.

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Герреро обратился с жалобой на это решение в апелляционный комитет ФИФА, который «после учета всех обстоятельств дела, в частности, степени вины игрока» посчитал шестимесячный период дисквалификации пропорциональной санкцией.

Таким образом, дисквалификация Герреро, которому в январе исполнится 34 года, закончится в начале мая, и он сможет принять участие в финальном турнире мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Перу по итогам жеребьевки на групповом этапе сыграет с командами Франции, Дании и Австралии.

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