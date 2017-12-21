ФИФА сократила дисквалификацию Герреро, который сможет сыграть на ЧМ-2018
МОСКВА, 21 дек —
МОСКВА, 21 дек —
Дисциплинарный комитет ФИФА 7 декабря дисквалифицировал Герреро, являющегося лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и ее капитаном, на один год
Герреро обратился с жалобой на это решение в апелляционный комитет ФИФА, который «после учета всех обстоятельств дела, в частности, степени вины игрока» посчитал шестимесячный период дисквалификации пропорциональной санкцией.
Таким образом, дисквалификация Герреро, которому в январе исполнится 34 года, закончится в начале мая, и он сможет принять участие в финальном турнире мирового первенства, которое пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Сборная Перу по итогам жеребьевки на групповом этапе сыграет с командами Франции, Дании и Австралии.