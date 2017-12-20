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23:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Дисквалификация Герреро сокращена, он сыграет на ЧМ-2018

Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2018.

Источник: Reuters

Согласно Globo Esporte, ФИФА сократит дисквалификацию форварда с года до шести месяцев. Таким образом, отстранение от футбола 33-летнего игрока истечет в начале мая.

Напомним, что 8 декабря ФИФА дисквалифицировал Герреро на один год за положительную допинг-пробу на кокаин, которую он сдал после отборочного матча ЧМ со сборной Аргентины (0:0) в Буэнос-Айресе 6 октября. Наказание вступило в силу с 3 ноября.

Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году. Он провел за нее 83 матча и забил 32 мяча и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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