СМИ: Дисквалификация Герреро сокращена, он сыграет на ЧМ-2018

Источник: Reuters

Согласно Globo Esporte, ФИФА сократит дисквалификацию форварда с года до шести месяцев. Таким образом, отстранение от футбола 33-летнего игрока истечет в начале мая.

Напомним, что 8 декабря ФИФА дисквалифицировал Герреро на один год за положительную допинг-пробу на кокаин, которую он сдал после отборочного матча ЧМ со сборной Аргентины (0:0) в Буэнос-Айресе 6 октября. Наказание вступило в силу с 3 ноября.