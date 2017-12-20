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СМИ: Дисквалификация Герреро сокращена, он сыграет на ЧМ-2018
Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2018.
Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2018.
Согласно Globo Esporte, ФИФА сократит дисквалификацию форварда с года до шести месяцев. Таким образом, отстранение от футбола 33-летнего игрока истечет в начале мая.
Напомним, что 8 декабря ФИФА дисквалифицировал Герреро на один год за положительную
Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году. Он провел за нее 83 матча и забил 32 мяча и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.