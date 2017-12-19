Порядка 75% номеров гостиниц в Москве забронировано на период ЧМ-2018

«Прогнозировать количество иностранных и российских болельщиков я бы не брался, но большинство — это россияне. Порядка 75% гостиниц забронированы на эти даты [проведения чемпионата мира], хотя три недели назад, до жеребьевки групповой стадии чемпионата, было на 10% меньше. Потолок цен такой: гостиницы уровня одной звезды — 5 тыс. рублей, пяти звезд — 50 тыс.», — сказал Гуляев.

«На сегодняшний день доступны для бронирования 1183 московских отеля, это гостиницы различной категории звездности, в следующем году количество этих гостиниц будет больше, плюс будут введены новые отели. Мы осуществляем мониторинг цен, на сегодняшний день выявлены уже 33 факта завышения цен гостиницами именно на период проведения чемпионата мира. Подобный опыт завышения отелями цен был на Кубке конфедераций, но тогда в спокойном режиме беседы мы убедили отели поправить ситуацию, но соблазн повысить цены у многих гостиниц появляется», — добавил Гуляев.