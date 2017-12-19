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15:28 (мск), источник: Советский спорт

«Саудиты порвут всех. И даже Россию!» Арабы считают себя фаворитами на ЧМ

Арабы считают себя фаворитами квартета А команде Станислава Черчесова прочат борьбу за вторую путевку в плей-офф.

Источник: Советский спорт

Многие полагают, что сборной России повезло с группой на домашнем чемпионате мира, а в первом матче — против Саудовской Аравии — нашим чуть ли не гарантированы три очка. Однако из Эр-Рияда ситуация, как выяснилось, картина выглядит с точностью до наоборот.

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ПОМНИТЕ СУПЕРГОЛ ОВАЙРАНА?

На самом деле Саудовская Аравия уже перебегала дорогу россиянам на чемпионатах мира. Помните пять голов Олега Саленко в ворота сборной Камеруна в США-1994? Так вот, тогда наши, разгромив африканцев, не вышли из группы в том числе из-за саудитов. Если бы в параллельном матче сильная Бельгия сыграла с арабами хотя бы вничью — подвига Саленко вполне хватило бы для попадания в 1/8 финала…

Увы, невероятный гол Саида Аль-Овайрана (тот совершил слаломный проход через пол-поля, почти как Диего Марадона в матче с англичанами на ЧМ-1986) обеспечил Саудовской Аравии сенсационную победу — 1:0. В результате «зеленые» заняли в плей-офф место команды Павла Садырина. И тот успех, кстати, по-прежнему остается наивысшим достижением в истории выступления представителей Ближнего Востока на чемпионатах мира.

Конечно, нынешняя сборная Саудовская Аравии не имеет ничего общего стой, что выступала в 1994 году. Но и Россия — на секундочку — пока не может похвастать хотя бы одним выходом из группы на мировых первенствах. Так что не преувеличиваем ли мы свою силу, смотря на саудитов свысока?

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ТРЕНЕР-АРГЕНТИНЕЦ — ХОРОШАЯ ПРИМЕТА.

Любопытно, что, как и 23 года назад, возглавляет арабскую сборную специалист из Аргентины — тогда это был Хорхе Солари, теперь Хуан Антонио Пицци. В отборочной группе ЧМ-2018 «зеленые» опередили очень крепкую Австралию и победили дома мастеровитых японцев. Добавьте к этому, что за матчем открытия турнира будет пристально следить весь исламский мир (а это почти 2 миллиарда человек!), и вы поймете: никакие три очка россиянам 14 июня не гарантированы.

Однако то, что творится сейчас в саудовской прессе и среди поклонников этой сборной — конечно, за гранью понимания.

На Аравийском полуострове не просто верят в своих футболистов. Там на полном серьезе грозят «порвать» не только Россию, но и Египет.

А достойной конкуренции ждут только от Уругвая с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани.

Перед вами самые красочные комментарии к большому аналитическому (и наполненному оптимизмом) материалу о ЧМ-2018 на авторитетном портале sabq.org.

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Али аль-Харири
Мы едем порвать всех, и победим их! ИншАллах!

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Египет — слабая команда, которую мы обыгрывали в официальном матче, забив им пять голов. А у России нет звезд в составе.

Раад аль-Джануб
Я думаю, наша команда — самая сильная в группе.

Саид аль-Саид
Саудовская Аравия — открытие для всего мира. Мы покажем свою силу в России, особенно после прихода нового главного тренера.

Абдулла
Мы вполне можем набрать девять очков и выйти из группы с первого места.

Ахмед Рифай
Мы сделаем себе большой подарок на чемпионате мира…

Грозные ребята, ничего не скажешь. Вам еще не страшно?

Есть, на чем строить оптимистичные выводы? Болельщики Саудовской Аравии считают, что да. И обещают «приехать и порвать всех».

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