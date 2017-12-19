«Саудиты порвут всех. И даже Россию!» Арабы считают себя фаворитами на ЧМ

Источник: Советский спорт

Многие полагают, что сборной России повезло с группой на домашнем чемпионате мира, а в первом матче — против Саудовской Аравии — нашим чуть ли не гарантированы три очка. Однако из Эр-Рияда ситуация, как выяснилось, картина выглядит с точностью до наоборот.

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ПОМНИТЕ СУПЕРГОЛ ОВАЙРАНА?

На самом деле Саудовская Аравия уже перебегала дорогу россиянам на чемпионатах мира. Помните пять голов Олега Саленко в ворота сборной Камеруна в США-1994? Так вот, тогда наши, разгромив африканцев, не вышли из группы в том числе из-за саудитов. Если бы в параллельном матче сильная Бельгия сыграла с арабами хотя бы вничью — подвига Саленко вполне хватило бы для попадания в 1/8 финала…

Увы, невероятный гол Саида Аль-Овайрана (тот совершил слаломный проход через пол-поля, почти как Диего Марадона в матче с англичанами на ЧМ-1986) обеспечил Саудовской Аравии сенсационную победу — 1:0. В результате «зеленые» заняли в плей-офф место команды Павла Садырина. И тот успех, кстати, по-прежнему остается наивысшим достижением в истории выступления представителей Ближнего Востока на чемпионатах мира.

Конечно, нынешняя сборная Саудовская Аравии не имеет ничего общего стой, что выступала в 1994 году. Но и Россия — на секундочку — пока не может похвастать хотя бы одним выходом из группы на мировых первенствах. Так что не преувеличиваем ли мы свою силу, смотря на саудитов свысока?

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ТРЕНЕР-АРГЕНТИНЕЦ — ХОРОШАЯ ПРИМЕТА.

Любопытно, что, как и 23 года назад, возглавляет арабскую сборную специалист из Аргентины — тогда это был Хорхе Солари, теперь Хуан Антонио Пицци. В отборочной группе ЧМ-2018 «зеленые» опередили очень крепкую Австралию и победили дома мастеровитых японцев. Добавьте к этому, что за матчем открытия турнира будет пристально следить весь исламский мир (а это почти 2 миллиарда человек!), и вы поймете: никакие три очка россиянам 14 июня не гарантированы.

Однако то, что творится сейчас в саудовской прессе и среди поклонников этой сборной — конечно, за гранью понимания.

На Аравийском полуострове не просто верят в своих футболистов. Там на полном серьезе грозят «порвать» не только Россию, но и Египет.

А достойной конкуренции ждут только от Уругвая с Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани.

Перед вами самые красочные комментарии к большому аналитическому (и наполненному оптимизмом) материалу о ЧМ-2018 на авторитетном портале sabq.org.

Али аль-Харири

Мы едем порвать всех, и победим их! ИншАллах!

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Египет — слабая команда, которую мы обыгрывали в официальном матче, забив им пять голов. А у России нет звезд в составе.

Раад аль-Джануб

Я думаю, наша команда — самая сильная в группе.

Саид аль-Саид

Саудовская Аравия — открытие для всего мира. Мы покажем свою силу в России, особенно после прихода нового главного тренера.

Абдулла

Мы вполне можем набрать девять очков и выйти из группы с первого места.

Ахмед Рифай

Мы сделаем себе большой подарок на чемпионате мира…

Грозные ребята, ничего не скажешь. Вам еще не страшно?