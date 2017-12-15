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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА не пустит сборную Испании в Россию? ЧМ-2018 может пройти без «Красной фурии»

ФИФА угрожает санкциями испанской футбольной федерации.

Источник: Reuters

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Королевская федерация футбола Испании получила уведомление о возможном отстранении испанских команд от всех соревнований под эгидой ФИФА, включая ЧМ-2018. Крайние меры грозят в том случае, если в избирательный процесс в федерации вмешается правительство страны. Напомним, в связи с отставкой бывшего президента испанской футбольной федерации Анхеля Марии Вильяра Льоны, который в июле был взят под стражу в связи с обвинениями в коррупции и превышении полномочий, в ближайшее время планируется проведение повторных президентских выборов.

ФИФА руководствуется тем, что ее правила и законы выше политики, а потому категорически запрещает правительствам участвовать в деятельности футбольных федераций их стран. В разное время подобное предупреждение получали Кувейт и та же Испания. Когда Вильяр Льона объявил о давлении со стороны PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия. — Прим. Е. Б.), то Йозеф Блаттер — в ту пору президент ФИФА — пригрозил оставить «Красную фурию» без чемпионата мира 2010 года. За несколько лет до этого испанский премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро разрешил Вильяру Льоне провести выборы позже установленного срока — и Блаттер был близок к тому, чтобы не пустить испанцев на Евро-2008.

Капитан сборной Испании Серхио РАМОС | Источник: AFP 2017

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ФИФА?

ФИФА считает, что Высший спортивный совет Испании вмешался в процесс выборов президента федерации в мае 2017-го и повлиял на их результаты, — об этом говорится в уведомлении. Одна из возможностей избежать наказания — проведение повторных выборов, но без участия правительства.

Недавно Высший спортивный совет Испании направил в Спортивный административный суд страны апелляционную жалобу на результат майских выборов. Суд, в свою очередь, основываясь на аудиозаписях, фигурирующих в обвинительном деле Вильяра Льоны, выпустил резолюцию о проведении повторных выборов, о чем уведомил государственный Совет, который уже должен принять решение в последней инстанции — быть перевыборам или нет.

Правительство Испании хочет форсировать их проведение, чтобы окончательно прекратить «эру Вильяра» — бывший президент руководил испанским футболом с 1988 года — и понизить градус недоверия к федерации, выросший после июльских событий. Но для ФИФА позиция Высшего спортивного совета означает прямое влияние на деятельность футбольной федерации, что недопустимо. Если ситуация не изменится, «Красную фурию» в России не увидят.

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