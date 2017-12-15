Сборная Германии определилась с базой на ЧМ-2018
Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Ватутинках (Москва), сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Ватутинках (Москва), сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.
«На этот раз выбрать базу было не так просто, ведь во время Кубка конфедераций наша команда хорошо провела время в Сочи. В Москве мы сможем работать в максимально комфортных условиях и в тихом районе. Там у нас будут лучшие условия для отдыха и восстановления», — прокомментировал выбор главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.
«Базирование в Москве гарантирует нам не самые длительные по дистанции перемещения до тренировочного поля, аэропорта и стадиона “Лужники”, на котором мы все надеемся сыграть три раза», — объяснил выбор генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.
Также отмечается, что сборная Германии планирует прибыть на базу в Ватутинках 12 июня 2018 года — за пять дней до первого матча на ЧМ-2018 с Мексикой, который пройдёт на стадионе «Лужники».