Сборная Германии определилась с базой на ЧМ-2018

«На этот раз выбрать базу было не так просто, ведь во время Кубка конфедераций наша команда хорошо провела время в Сочи. В Москве мы сможем работать в максимально комфортных условиях и в тихом районе. Там у нас будут лучшие условия для отдыха и восстановления», — прокомментировал выбор главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.