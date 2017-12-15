СМИ: Сборную Испании могут исключить из числа участников ЧМ-2018
Сборная Испании по футболу может быть исключена из числа участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России,
Сборная Испании по футболу может быть исключена из числа участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России,
Отмечается, что ФИФА уже предупредила, что если Высший спортивный совет Испании (CSD) продолжит настаивать на перевыборах главы федерации, то сборная страны может быть отстранена от участия в чемпионате мира.
В июле Анхель Мария Вильяр был отстранен решением CSD на год от деятельности на посту главы RFEF
ФИФА в случае вмешательства властей в деятельность национальной федерации обычно приостанавливает членство данной федерации в организации, что влечет за собой отстранение сборной от участия в международных турнирах.
Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира-2018 должна сыграть с командами Португалии, Марокко и Ирана.