СМИ: Сборную Испании могут исключить из числа участников ЧМ-2018

Источник: Reuters

Отмечается, что ФИФА уже предупредила, что если Высший спортивный совет Испании (CSD) продолжит настаивать на перевыборах главы федерации, то сборная страны может быть отстранена от участия в чемпионате мира.

В июле Анхель Мария Вильяр был отстранен решением CSD на год от деятельности на посту главы RFEF из-за обвинений в коррупции. Вильяр в мае в восьмой раз подряд был переизбран на пост главы RFEF. CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF. Как отмечает издание, ФИФА считает это вмешательством властей в работу федерации.

ФИФА в случае вмешательства властей в деятельность национальной федерации обычно приостанавливает членство данной федерации в организации, что влечет за собой отстранение сборной от участия в международных турнирах.