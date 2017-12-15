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16:54 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Сборную Испании могут исключить из числа участников ЧМ-2018

Сборная Испании по футболу может быть исключена из числа участников чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, из-за возможного вмешательства властей в деятельность Королевской федерации футбола Испании (RFEF), сообщает El Pais.

Источник: Reuters

Отмечается, что ФИФА уже предупредила, что если Высший спортивный совет Испании (CSD) продолжит настаивать на перевыборах главы федерации, то сборная страны может быть отстранена от участия в чемпионате мира.

В июле Анхель Мария Вильяр был отстранен решением CSD на год от деятельности на посту главы RFEF из-за обвинений в коррупции. Вильяр в мае в восьмой раз подряд был переизбран на пост главы RFEF. CSD хочет организовать перевыборы президента RFEF. Как отмечает издание, ФИФА считает это вмешательством властей в работу федерации.

ФИФА в случае вмешательства властей в деятельность национальной федерации обычно приостанавливает членство данной федерации в организации, что влечет за собой отстранение сборной от участия в международных турнирах.

Сборная Испании на групповом этапе чемпионата мира-2018 должна сыграть с командами Португалии, Марокко и Ирана.

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