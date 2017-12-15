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14:52 (мск), источник: Советский спорт

Эти парни задвинут Роналду с Месси: 5 молодых звезд ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России подарит миру целую россыпь молодых звезд.

Каждый чемпионат мира дарит нам одну, а то и несколько мировых звезд. ЧМ-2014 без сомнений был турниром Неймара, хоть Бразилия и выступила не так удачно, как хотелось бы. А еще мир восхищался Полем Погба и Мемфисом Депаем, которым тогда еще даже не было 21 года.

2010 год в Южной Африке подарил нам немецкого бомбардира Томаса Мюллера, который не только стал лучшим молодым футболистом турнира, но и выиграл «Золотую бутсу» чемпионата мира. В 2006 году лучшим молодым игроком стал Лукас Подольски. И, конечно, мы все помним 1998 год, который подарил нам «золотого мальчика» английского футбола — Майкла Оуэна.

Чемпионат мира в России не станет исключением. Мы увидим много игроков, за которыми — будущее футбола. Именно они будут получать «Золотые мячи» через пару тройку лет, когда Криштиану Роналду и Лионель Месси начнут свой спуск с футбольного Олимпа. Некоторых из них мы можем назвать уже сегодня.

МАРКО АСЕНСИО

Страна: Испания
Клуб: «Реал», Мадрид
Возраст: 21 год
Цена: 30 млн евро

Источник: Reuters

Мы сейчас откровенно смеемся над слухами об интересе «Реала» к Федору Смолову. А ведь всего пару лет назад королевский клуб за смешные деньги, всего 3,5 млн евро, купил никому не известного юношу по имени Марко Асенсио. Его имя мало кому было знакомо. Мы его знали только по одной причине — он играл в одном из слабейших клубов Сегунды под руководством российского тренера Валерия Карпина — в «Мальорке». С тех пор оценочная стоимость Асенсио выросла почти в 10 раз, а сам футболист забивал голы в финале Кубка Испании, в суперкубках страны и Европы, а также в финале Лиги чемпионов. Осталось совсем немного — два финала чемпионатов мира, клубного и ЧМ-2018.

ГАБРИЭЛ ЖЕЗУС

Страна: Бразилия
Клуб: «Манчестер Сити»
Возраст: 20 лет
Цена: 45 млн евро

Источник: Reuters

Когда год назад английский «Манчестер Сити» подписывал 19-летнего бразильца из «Палмейрас» за 32 млн евро, многие тихо хихикали в кулачок, мол, опять эти шейхи с ума сходят — купили очередного Жо. Однако Габриэл Жезус уже в первых матчах за свой новый клуб заставил критиков замолчать. В своем первом же полноценном матче в составе «горожан» он забил гол и отдал результативный пас. Во втором — отличился дублем. Всего в новом клубе он провел на поле 34 игры, в которых забил 17 голов и отдал 9 голевых передач. За взрослую сборную Бразилии в 14 матчах он отличился 8 раз — больше, чем Неймар. За год его стоимость возросла на 50%, и это далеко не предел.

ТИМО ВЕРНЕР

Страна: Германия
Клуб: «РБ Лейпциг»
Возраст: 21 год
Цена: 50 млн евро

Источник: РИА

Летом этого года российские любители футбола плевались, когда увидели заявку чемпионов мира, сборной Германии, на Кубок конфедераций, проходивший в нашей стране накануне чемпионата мира. В команде практически не было известных фамилий. Тимо Вернер был среди игроков, которых в нашей стране практически никто не знал — «какой-то 20-летний парнишка из какого-то «Лейпцига». Однако турнир расставил все по своим местам. Криштиану Роналду остался лишь на втором месте в списке бомбардиров. Первую строчку с еще двумя соотечественниками занял Тимо Вернер. Он же получил «Золотую бутсу» турнира, благодаря двум результативным пасам. Все говорит о том, что на ЧМ-2018 лучшим бомбардиром в Бундестим будет уже не Томас Мюллер, как было два мировых первенства подряд. Всего за полтора года ценник на игрока, купленного у «Штутгарта» за 10 млн евро, взлетел в 5 раз.

ДЕЛЕ АЛЛИ

Страна: Англия
Клуб: «Тоттенхэм»
Возраст: 21 год
Цена: 60 млн евро

Источник: Reuters

Сейчас самым разрекламированным молодым игроком Англии считается Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Однако истинные ценители игры наслаждаются действиями на поле другого футболиста — центрального атакующего полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли. Еще пару лет назад он выходил на поле в составе команды третьей по силе английской лиги. Но «Тоттенхэм» рассмотрел талант и раскошелился на 6,5 млн евро, которые уже с лихвой окупились. Ценник вырос в десять раз, но клуб не отдаст свою звезду меньше, чем за 100 млн евро. У Алли практически нет слабых сторон: он быстр, вынослив, умен, обладает отличными ударом и пасом, великолепной техникой. Его уже называют новым Джеррардом, но у парня есть все, чтобы превзойти легендарного капитана сборной Англии и «Ливерпуля». ЧМ-2018 — ему в помощь.

КИЛИАН МБАППЕ

Страна: Франция
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 18 лет
Цена: 90 млн евро

Источник: AP

Всего год назад 17-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, сын выходца из Камеруна и беженки из Алжира, оценивался в 4 млн евро, что уже считалось неплохим показателем для его возраста и с его опытом игры на высоком уровне. Всего за год он успел стать открытием Лиги чемпионов, лучшим молодым футболистом чемпионата Франции, а теперь и планеты. Летом он перебрался в «ПСЖ» на правах аренды, а его оценочная стоимость составляет 90 млн евро. Но он стоит дороже. В контракте с парижским клубом прописан пункт о сумме отступных, которые парижане наверняка заплатят — 145 млн евро плюс возможный бонус в размере 35 млн евро — в сумме 180 млн евро. Вряд ли после такой шумихи Мбаппе можно будет назвать открытием ЧМ-2018, но лучшим молодым футболистом и полноценной мировой звездой он быть просто обязан.

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