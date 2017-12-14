Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
РФПЛ опубликовала расписание матчей на 21-23 тур
Женщина дважды за день выиграла в лотерею
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
12Армейский год Гончаренко
15:24 (мск), источник: ТАСС

Кондратьев: Кубань готова к нагрузкам ЧМ-2018 и обеспечит гостям теплый прием

КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край обеспечит теплый прием гостям и участникам предстоящего чемпионата мира по футболу, в мае будущего года все 8 площадок в четырех городах региона будут полностью готовы к приезду команд, сообщил ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодарский край готов принять чемпионат мира по футболу на самом высоком уровне. И я сейчас говорю не только о Сочи. В марте завершим все подготовительные работы, строительные работы, в мае все восемь площадок, расположенные в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, будут готовы к приезду команд», — сказал глава региона.

Он отметил, что болельщикам также «обеспечат теплый прием». «Идет подготовка волонтеров, разрабатываются удобные транспортные маршруты, культурная программа. Все средства размещения готовы принять гостей, в том числе из других стран», — сказал он.

Читайте также
ЧМ-2018 в Сочи: какие команды сыграют, расписание матчей

Кондратьев добавил, что хорошим опытом проведения подобного мероприятия стали матчи Кубка Конфедераций в Сочи. Как показала практика, дорожная инфраструктура города справляется с повышенной транспортной нагрузкой. Для покупки дополнительного транспорта из регионального бюджета в 2018 году выделено 326 млн рублей, из них Краснодару перечислят 120 млн рублей на приобретение автобусов большой вместимости и оплату части затрат по лизинговым договорам на аренду транспорта.

Сочи получит 201,3 млн рублей на покупку транспорта. Как и во время Кубка Конференции, проезд к стадиону в дни проведения матчей будет бесплатным.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По итогам официальной жеребьевки ЧМ-2018, 15 июня в матче группового этапа турнира на сочинском стадионе «Фишт» в Сочи встретятся сборные Португалии и Испании, 18 июня сыграют команды Бельгии и Панамы, 23 июня — Германии и Швеции, 26 июня состоится матч между сборными Австралии и Перу. В Анапе, Геленджике и Краснодаре будут расположены тренировочные базы для команд-участниц чемпионата.

 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
РФПЛ опубликовала расписание матчей на 21-23 тур
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Определились соперники «Зенита» по предсезонным матчам
Российским хоккеистам поставили задачу выиграть золото ОИ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь