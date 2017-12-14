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11:30 (мск), источник: РБК-Спорт

ФИФА исключила ограничения на покупку билетов крымчанами

Любой человек, вне зависимости от указанного места проживания, может подать заявку на покупку билета на чемпионат мира 2018 года, заявили в ФИФА. В Минспорта жаловались, что билеты на сайте федерации не могут купить крымчане.

Источник: РБК-Спорт

ФИФА не устанавливала технических ограничений на покупку билетов на чемпионат мира по футболу в 2018 году, которые не позволяют купить билеты в зависимости от места проживания.

Об этом говорится в заявлении организации, передает «Интерфакс».

«В рамках процесса подачи заявок на билеты FIFA предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны, — заявили в организации.

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Замминистра спорта Наталья Паршикова 12 декабря заявила, что жители Крыма не могут купить билеты на сайте федерации, передавал «Интерфакс». По ее словам, на сайте ФИФА болельщики «найдут Грузию и не найдут Крым», жителям полуострова приходится покупать билеты через сайт Российского футбольного союза. Депутат Госдумы Отари Аршба добавил, что билеты также не могут купить жители Косово, передает «Интерфакс».

«Комсомольская правда ранее в среду передавала слова жителя Крыма Александра, который рассказал, что оставил на сайте ФИФА заявку на покупку билетов, но получил от федерации ответ о том, что заявка «неуспешна».

В то же время Александр подчеркнул, что в ФИФА не уточнили, с чем связан такой статус заявки.

Агентство «РИА Новости» 10 декабря цитировало жителя Симферополя Владимира Браславского, который смог приобрести на сайте билеты на две встречи, включая матч-открытие. По его словам, «при указании локаций “Республика Крым”, “Симферополь” заявки не блокировались».

По словам помощника президента Крымского футбольного союза Сергея Гапона, ФИФА уже пообещала решить проблему с покупкой билетов на матчи чемпионата мира 2018 года.

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«Такая же проблема была перед Кубком конфедераций», — отметил он в разговоре с РБК.

Первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года стартовал 14 сентября на сайте ФИФА (с этой даты можно было оставить заявку на сайте, также билеты продавали в порядке живой очереди с 16 по 28 ноября), второй — 5 декабря, заявки на сайте ФИФА принимаются по 31 января будущего года.

После этого запланированы еще два периода продажи билетов в порядке живой очереди: с 13 марта по 3 апреля и с 18 апреля по 15 июля.17 ноября в ФИФА заявили, что за 24 часа продали почти 160 тыс. билетов — 98% от общего числа выставленных тогда продажу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи. 1 декабря прошла жеребьевка, по итогам которой соперниками российской сборной в группе А стали Египет, Саудовская Аравия и Уругвай.

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