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09:41 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок ЧМ по футболу могут поставить на центральной площади Владивостока в мае

ВЛАДИВОСТОК, 14 дек — РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу, который в рамках турне по России будет во Владивостоке с первого по третье мая, возможно, будет стоять на центральной площади города в свободном доступе, рассказала РИА Новости пресс-секретарь департамента физической культуры и спорта Приморского края Елена Ритус.

Источник: РИА "Новости"

«Кубок будет во Владивостоке три дня с первого по третье мая. Обязательно будет встреча в аэропорту, ведь кубок прилетит из Японии. Сейчас определяют место для павильона. Возможно, он будет стоять на центральной площади. К кубку будет свободный доступ. Люди смогут приходить и фотографироваться. Кубок еще может поездить по Владивостоку. Будет организован детский футбольный турнир», — рассказала собеседница, ответив, что план мероприятий еще формируется.

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Как отметили в пресс-службе администрации Приморья, с Владивостока начнется третий этап тура кубка чемпионата мира по России.

Церемония старта тура кубка состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. После этого трофей отправился в путешествие, которое является самым длинным национальным туром в истории проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров и сменит 11 часовых поясов. Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность увидеть его будет у каждого третьего россиянина.

Всего в 2017 году кубок в рамках турне побывает в 16 городах России. В Лондоне 22 января начнется международная часть тура, в ходе которой трофей посетит 51 страну. В мае кубок вернется в Россию, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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