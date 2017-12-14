ЧМ-2018 запустит новую волну глобальной популярности РФ

«Чемпионат мира запустит новую волну популярности России как туристического направления, — отметила она. — Чемпионат, на наш взгляд, будет иметь и отложенный эффект, даст новый импульс развитию российского туризма с 2019 года».
По словам Пятихатки, китайские туристы будут играть важную роль в развитии туристической сферы РФ в следующем году, что можно наблюдать по тому, как активно скупают граждане КНР билеты на чемпионат. «Китай вошел в пятерку стран, жители которых больше всего приобрели билетов на ЧМ-2018», — напомнила Пятихатка.
Глава ассоциации рассказала, что туроператоры РФ учитывают эти прогнозы и активно прорабатывают проекты по созданию новых чартерных авиарейсов из КНР.
«На данный момент обсуждается возможность запуска прямого рейса из Китая в Ульяновск, в ноябре был подписан меморандум между китайской авиакомпанией China Southern Airlines (“Чайна саутерн эйрлайнз”) и правительством Ульяновской области, — заявила она. — Многие российские регионы заинтересованы в открытии таких чартерных программ».