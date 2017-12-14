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09:38 (мск), источник: ТАСС

ЧМ-2018 запустит новую волну глобальной популярности РФ

ПЕКИН, 14 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов, Николай Селищев/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в РФ придаст особую популярность российскому туризму и задаст положительную тенденцию в развитии отрасли на последующие годы. Об этом сообщила в телефонном интервью ТАСС исполнительный директор российской туристической ассоциации «Мир без границ» Светлана Пятихатка.

Источник: Reuters

«Чемпионат мира запустит новую волну популярности России как туристического направления, — отметила она. — Чемпионат, на наш взгляд, будет иметь и отложенный эффект, даст новый импульс развитию российского туризма с 2019 года».

По словам Пятихатки, китайские туристы будут играть важную роль в развитии туристической сферы РФ в следующем году, что можно наблюдать по тому, как активно скупают граждане КНР билеты на чемпионат. «Китай вошел в пятерку стран, жители которых больше всего приобрели билетов на ЧМ-2018», — напомнила Пятихатка.

Глава ассоциации рассказала, что туроператоры РФ учитывают эти прогнозы и активно прорабатывают проекты по созданию новых чартерных авиарейсов из КНР.

«На данный момент обсуждается возможность запуска прямого рейса из Китая в Ульяновск, в ноябре был подписан меморандум между китайской авиакомпанией China Southern Airlines (“Чайна саутерн эйрлайнз”) и правительством Ульяновской области, — заявила она. — Многие российские регионы заинтересованы в открытии таких чартерных программ».

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