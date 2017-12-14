Марсель Десайи: «FIFA сделала правильный выбор»

Источник: Известия

Интерес к чемпионату мира — 2018, который впервые пройдет в России, растет с каждым днем. Только по итогам первого и второго этапа продаж было распределено около 750 тыс. билетов. Причем на них было подано порядка 5 млн заявок. Учитывая огромный спрос, далеко не все любители футбола смогут посетить игры мундиаля и понаблюдать за любимыми сборными вживую. Именно для них FIFA при поддержке России создаст в каждом из 11 городов, принимающих турнир, специальные площадки — на них будут показаны все матчи турнира и болельщики смогут окунуться в атмосферу Кубка мира. Послами этого фестиваля стали два легендарных футболиста — Александр Кержаков и Марсель Десайи. «Известия» пообщались с бывшим игроком сборной Франции, становившимся в ее составе чемпионом мира и Европы. Марсель Десайи рассказал «Известиям» о важности фестиваля болельщиков, проблеме расизма и объяснил, почему чемпионат мира должен пройти в России.

— Расскажите, в чем главная идея фестиваля болельщиков?

— Смысл в том, чтобы люди, у которых не вышло попасть на стадион, могли собраться и провести время вместе, как семья. Вход туда бесплатный, и мы придумаем много всего, чтобы люди могли хорошо проводить время, общаться друг с другом.

— Разве такие фан-зоны могут заменить посещение стадиона?

— Думаю, да. Я знаю болельщиков, которые не смогли купить билеты, но собираются приехать в фан-зоны, чтобы пообщаться с фанатами из других стран и прочувствовать этот незабываемый момент. Планируется, что в фан-зонах побывает от 3 до 5 млн человек, а это огромный объем. Так что, конечно, их наличие очень важно для такого крупного турнира.

— Кто-то из ваших друзей — других легенд футбола планирует их посетить?

— FIFA создала систему, которая обеспечивает присутствие таких людей. Сейчас мы с Александром Кержаковым — официальные послы этого фестиваля, но во время турнира в любом случае будут задействованы и другие известные в России люди. Сейчас города-организаторы работают над развлекательными программами, чтобы устроить настоящий праздник.

— Вы часто бывали в России: несколько предваряющих мероприятий перед ЧМ-2018, Кубок конфедераций, жеребьевка… Можно сказать, что наша страна уже становится для вас родной?

— На самом деле очень важно, что спорт и футбол помогают открыть разум. К вам в страну приезжает много гостей со всего света. Многие русские начали учить английский язык, интересоваться культурой других стран. Вы смогли адаптироваться к тому, что вам предстоит принять. Новые культурные и умственные открытия, обмен спортивным опытом позволят России становиться еще лучше.

— Лично вы как себя чувствуете в нашей стране?

— Ну я все-таки просто турист, который наслаждается всем лучшим в России. Речь идет и о замечательной культуре, и о вкуснейшей кухне. Мне больше интересно то, что сами россияне смогут изменить свое сознание. Мы были в ЮАР (чемпионат мира 2010 года), в Бразилии (2014), и это был культурный шок. А теперь речь идет о России. Повторюсь, важно, что благодаря турниру и, в частности, фан-зонам произойдет обмен — культурный, интеллектуальный, гастрономический. Да какой хотите!

— Что вам больше всего нравится в России?

— История, конечно. Ваша история — она потрясающая. Кстати, впервые я оказался в вашей стране, когда мне было 17 лет (в 1986 году Десайи участвовал в мемориале Гранаткина в Ленинграде, где Франция заняла 3-е место. — «Известия»). Правда, сейчас этот город уже называется по-другому. Прошло много времени, и я реально вижу положительные изменения в России. Ваша страна производит впечатление стабильной. Все эти изменения позволили России встречать такой праздник, как чемпионат мира.

— Многие говорят о хорошей организации предстоящего турнира, но отмечают, что гости якобы могут столкнуться с проявлениями расизма. Вы тоже так считаете?

— Нет. Думаю, FIFA ясно дала понять, что такое не должно происходить на стадионах. Мы совершенно не принимаем таких вещей. На футбольных аренах все должны поддерживать друг друга, никакой дискриминации быть не может. Это — один из монументальных принципов. Люди должны понимать, что от расизма нужно избавляться. Тем интереснее самой России будет принять такой турнир — столкнуться с наплывом болельщиков из разных стран. Многие приедут из Африки и Азии. И опять же — должен произойти культурный обмен. Думаю, после ЧМ точно станет больше тех, кто захочет бороться с расизмом.

— Некоторые западные страны требуют забрать у России чемпионат мира. Как вы относитесь к таким заявлениям?

— Считаю, что каждая страна имеет право принять турнир. Что бы ни говорили, но предыдущий менеджмент FIFA сделал правильный выбор хозяев ЧМ. Всё началось с Германии в 2006 году, потом турнир приняли в ЮАР в 2010-м, затем в Бразилии в 2014-м, теперь в России, а в 2022 году он пройдет в Катаре. Континенты меняются, и я считаю, что это правильно. Понятно, что англичане хотели бы принять турнир у себя. Но посмотрите, что делает футбол. Города меняются — в них начинают инвестировать, обновляются памятники, появляются стадионы… Мы должны этим пользоваться.

— Во Франции появилось прекрасное поколение игроков, которое выросло на вашей сборной — команде, выигравшей чемпионат мира и Европы. Как думаете, возможен ли сейчас подобный футбольный бум?