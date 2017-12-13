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15:21 (мск), источник: ТАСС

Два миллиона билетов на ЧМ-2018 запрошено в ходе второго этапа продаж

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Болельщики подали два миллиона заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 года, который пройдет в России, за неделю после старта второго этапа продаж. Об этом сообщает пресс- служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Второй этап продаж стартовал 5 декабря и продлится до 3 апреля 2018 года, он будет разделен на два периода, с 5 декабря по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики смогут подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.

Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 12 марта 2018 года. Второй период второго этапа продаж начнется 13 марта и завершится 3 апреля, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме реального времени — приобретение билета будет подтверждено в тот же момент.

После завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди, этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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