Футболисты сборной Германии получат по €350 тысяч за победу на ЧМ-2018
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной Германии по футболу получат по €350 тыс. за победу на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной Германии по футболу получат по €350 тыс. за победу на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает
В случае поражения в финальном матче турнира игроки немецкой команды получат по €200 тыс., если команда займет третье место — €150 тыс.
В случае поражения в финальном матче турнира игроки немецкой команды получат по €200 тыс., в четвертьфинал — €75 тыс. Призовые за групповые матчи и встречу 1/8 финала не предусмотрены.
Сборная Германии является действующим чемпионом мира и в случае победы на мировом первенстве в России станет третьей командой в истории, которой удалось защитить титул. Ранее турнир дважды подряд выигрывали сборные Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958, 1962). Немецкая команда является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014).
На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии в Москве 17 июня сыграет с командой Мексики, 23 июня встретится со сборной Швеции в Сочи, а 27 июня в Казани проведет матч против команды Южной Кореи.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.