Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, выпустят 20 декабря в России

«20 декабря в почтовое обращение выйдут четыре марки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, посвященные футболу в искусстве», — говорится в сообщении.

На почтовых марках изображены картина «Футбол» Ю. И. Пименова (1926 г.), картина «Футбол» А. А. Дейнеки (1928 г.), барельеф «Футболист» Е. А. Янсон-Манизер (1953 г.), памятник футболисту Всеволоду Боброву работы А. Г. Дёмы и С. Л. Михайлова (2002 г.), а также символика чемпионата мира.