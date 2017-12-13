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12:25 (мск), источник: ТАСС

Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, выпустят 20 декабря в России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, готовятся к выпуску в почтовое обращение в России. Об этом в среду сообщила пресс-служба АО «Марка».

Источник: РИА "Новости"

«20 декабря в почтовое обращение выйдут четыре марки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, посвященные футболу в искусстве», — говорится в сообщении.

На почтовых марках изображены картина «Футбол» Ю. И. Пименова (1926 г.), картина «Футбол» А. А. Дейнеки (1928 г.), барельеф «Футболист» Е. А. Янсон-Манизер (1953 г.), памятник футболисту Всеволоду Боброву работы А. Г. Дёмы и С. Л. Михайлова (2002 г.), а также символика чемпионата мира.

АО «Марка» также выпустит конверты первого дня и изготовит штемпеля специального гашения для всех городов- организаторов.

Номинал марок — 22 рубля. Они будут выпущены тиражом 400 тыс. штук.

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