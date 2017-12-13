Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, выпустят 20 декабря в России
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, готовятся к выпуску в почтовое обращение в России. Об этом в среду сообщила
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Четыре марки, посвященные футболу в искусстве, готовятся к выпуску в почтовое обращение в России. Об этом в среду сообщила
«20 декабря в почтовое обращение выйдут четыре марки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, посвященные футболу в искусстве», — говорится в сообщении.
На почтовых марках изображены картина «Футбол» Ю. И. Пименова (1926 г.), картина «Футбол» А. А. Дейнеки (1928 г.), барельеф «Футболист» Е. А.
АО «Марка» также выпустит конверты первого дня и изготовит штемпеля специального гашения для всех городов- организаторов.
Номинал марок — 22 рубля. Они будут выпущены тиражом 400 тыс. штук.