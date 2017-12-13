Мутко: Российский футбол полностью открыт для WADA

«Российский футбол полностью открыт для Международной федерации футбола (ФИФА) и Всемирного антидопингового агентства. Наши клубы выступают в европейских кубках, мы ничего не скрываем», — отметил Мутко.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Данные сведения якобы поступили от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который занимался расследованием допинг-случаев в российском спорте. ФИФА сообщила, что расследования продолжаются, однако на текущий момент никто из российских игроков не уличен в нарушении антидопинговых правил.