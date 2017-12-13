Мутко: Российский футбол полностью открыт для WADA
МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбол ничего не скрывает от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил
МОСКВА, 13 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский футбол ничего не скрывает от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС заявил
«Российский футбол полностью открыт для Международной федерации футбола (ФИФА) и Всемирного антидопингового агентства. Наши клубы выступают в европейских кубках, мы ничего не скрываем», — отметил Мутко.
Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) в июне 2017 года опубликовало материал, в котором утверждается, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, подозреваемых в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Данные сведения якобы поступили от главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который занимался расследованием