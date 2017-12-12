Сколари может возглавить сборную Австралии
Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, что является кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии.
Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, что является кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии.
Пост наставника австралийской сборной стал вакантным 22 ноября, когда стало известно об уходе Ангелоса Постекоглу.
Что касается Сколари, то последним местом работы 69-летнего бразильца был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».
«Я — один из тех, с кем они говорили, чтобы узнать, заинтересован ли я в работе с их командой на чемпионате мира», — заявил Сколари, которому интересен долгосрочный проект.
«Я не хочу просто выступить с командой на чемпионате мира. Я хочу возглавить команду с организованным проектом на один или два года. Но я заинтересован», — цитирует Сколари Reuters.
Австралийцы на ЧМ-2018 попали в группу C и сыграют со сборными Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня).