Сколари может возглавить сборную Австралии

Источник: AP 2017

Пост наставника австралийской сборной стал вакантным 22 ноября, когда стало известно об уходе Ангелоса Постекоглу.

Что касается Сколари, то последним местом работы 69-летнего бразильца был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

«Я — один из тех, с кем они говорили, чтобы узнать, заинтересован ли я в работе с их командой на чемпионате мира», — заявил Сколари, которому интересен долгосрочный проект.

«Я не хочу просто выступить с командой на чемпионате мира. Я хочу возглавить команду с организованным проектом на один или два года. Но я заинтересован», — цитирует Сколари Reuters.