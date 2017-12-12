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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сколари может возглавить сборную Австралии

Бывший главный тренер сборных Бразилии и Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, что является кандидатом на пост главного тренера сборной Австралии.

Источник: AP 2017

Пост наставника австралийской сборной стал вакантным 22 ноября, когда стало известно об уходе Ангелоса Постекоглу.

Что касается Сколари, то последним местом работы 69-летнего бразильца был китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд».

«Я — один из тех, с кем они говорили, чтобы узнать, заинтересован ли я в работе с их командой на чемпионате мира», — заявил Сколари, которому интересен долгосрочный проект.

«Я не хочу просто выступить с командой на чемпионате мира. Я хочу возглавить команду с организованным проектом на один или два года. Но я заинтересован», — цитирует Сколари Reuters.

Австралийцы на ЧМ-2018 попали в группу C и сыграют со сборными Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня).

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