Сорокин: Почти все сборные-участницы ЧМ-2018 по футболу определились с базами

«Практически все сборные уже определились с базами. Сказать пока не можем, кто и где будет, но они могут поменять еще свое решение до 31 января. Пользуется спросом и Московская область, и юг России, несколько баз в Ленинградской области. Предлагали 70 баз, но знали, что выбранными будут 32. Пришлось некоторые регионы огорчить, но таковые реалии чемпионата мира», — сказал Сорокин журналистам.