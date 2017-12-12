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15:42 (мск), источник: Р-Спорт

Сорокин: Почти все сборные-участницы ЧМ-2018 по футболу определились с базами

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Почти все сборные, которые примут участие в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года в России, определились с тренировочными базами, но до 31 января они еще могут поменять свое решение, заявил генеральный директор оргкомитета по проведению турнира Алексей Сорокин.

Источник: РИА "Новости"

«Практически все сборные уже определились с базами. Сказать пока не можем, кто и где будет, но они могут поменять еще свое решение до 31 января. Пользуется спросом и Московская область, и юг России, несколько баз в Ленинградской области. Предлагали 70 баз, но знали, что выбранными будут 32. Пришлось некоторые регионы огорчить, но таковые реалии чемпионата мира», — сказал Сорокин журналистам.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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