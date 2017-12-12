Сорокин: Почти все сборные-участницы ЧМ-2018 по футболу определились с базами
МОСКВА, 12 дек —
МОСКВА, 12 дек —
«Практически все сборные уже определились с базами. Сказать пока не можем, кто и где будет, но они могут поменять еще свое решение до 31 января. Пользуется спросом и Московская область, и юг России, несколько баз в Ленинградской области. Предлагали 70 баз, но знали, что выбранными будут 32. Пришлось некоторые регионы огорчить, но таковые реалии чемпионата мира», — сказал Сорокин журналистам.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде,