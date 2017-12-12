Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за спекуляцию и подделку билетов на ЧМ-2018

Источник: Reuters

Речь идет о внесении поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Ими предлагается ввести новые статьи 14.15.2 и 14.15.3, устанавливающие ответственность за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года или документов, дающих право на их получение, а также за продажу поддельных билетов.

Согласно новым нормам КоАП, граждан за незаконную реализацию билетов предлагается наказывать наложением штрафа в размере от 20-кратной до 25-кратной его стоимости, но не менее 50 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа должен составить от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 25-кратной до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей, или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Административные санкции для юридических лиц за данное правонарушение предусмотрены в виде штрафа от полумиллиона до одного миллиона рублей либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.

За реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира или документов, дающих право на получение таких входных билетов, предлагается установить более высокую административную ответственность как за правонарушение, «обладающее большей степенью общественной опасности». Штрафные санкции для граждан, согласно законопроекту, составят от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для юридических лиц составит от 1 млн до 1,5 млн рублей, возможно административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток.