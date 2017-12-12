В Москве в ЦДМ открылся первый магазин с официальной атрибутикой ЧМ-2018
В Москве в Центральном детском магазине на Лубянке сегодня, 12 декабря, открылся первый магазин с официальной атрибутикой чемпионата мира 2018 года.
В Москве в Центральном детском магазине на Лубянке сегодня, 12 декабря, открылся первый магазин с официальной атрибутикой чемпионата мира 2018 года.
«С большим удовольствием открываем первый магазин. Скоро ещё один будет открыт в
У нас планируется акция: в ближайшее время 41 воспитанник детских домов посетит стадион Лужники, и мы с удовольствием преподнесем им подарки и проведём экскурсию», передаёт слова главы оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,