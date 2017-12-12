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14:29 (мск), источник: Чемпионат.com

В Москве в ЦДМ открылся первый магазин с официальной атрибутикой ЧМ-2018

В Москве в Центральном детском магазине на Лубянке сегодня, 12 декабря, открылся первый магазин с официальной атрибутикой чемпионата мира 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

«С большим удовольствием открываем первый магазин. Скоро ещё один будет открыт в Санкт-Петербурге. Очень приятно, что в каждом магазине будет представлен широкий ассортимент и почти вся продукция сделана в России. Кроме того, множество магазинов будут открыты во всех городах. Также продукция будет продаваться в аэропортах и на стадионах. Чемпионат мира неумолимо приближается, и открытие магазина — очередная веха к его приближению.

У нас планируется акция: в ближайшее время 41 воспитанник детских домов посетит стадион Лужники, и мы с удовольствием преподнесем им подарки и проведём экскурсию», передаёт слова главы оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.

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