В Москве в ЦДМ открылся первый магазин с официальной атрибутикой ЧМ-2018

«С большим удовольствием открываем первый магазин. Скоро ещё один будет открыт в Санкт-Петербурге. Очень приятно, что в каждом магазине будет представлен широкий ассортимент и почти вся продукция сделана в России. Кроме того, множество магазинов будут открыты во всех городах. Также продукция будет продаваться в аэропортах и на стадионах. Чемпионат мира неумолимо приближается, и открытие магазина — очередная веха к его приближению.



У нас планируется акция: в ближайшее время 41 воспитанник детских домов посетит стадион Лужники, и мы с удовольствием преподнесем им подарки и проведём экскурсию», передаёт слова главы оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.