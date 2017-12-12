Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
На Олимпийском собрании врученили награды тренерам за ОИ-2016
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Элизабет Херли в роскошном платье пришла на ужин в Париже
Чем опасны комнатные растения
На лице американца выросли грибы
Минобороны ответил на словесные угрозы США самолетам России
С россиян предложили собирать больше сборов
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
10Виталию Мутко — 59!
12:14 (мск), источник: Чемпионат.com

5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018

До чемпионата мира остаётся 183 дня. Чем нужно заняться России как принимающей стороне в ближайшее время.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

1. Организация в «Лужниках» и не только

Матч с Аргентиной прошёл месяц назад, а отклики на него поступают до сих пор. То, с чем раньше сталкивались только фанаты, увидели все: почти часовое ожидание выхода с трибун, давка в огороженных полицией проходах по пути к единственной станции метро, закрытие другой ближайшей станции метро, невозможность уехать со стадиона на машине — и всё это в XXI веке, в одном из самых современных мегаполисов мира, да ещё накануне чемпионата мира. Организационный бардак должен быть побеждён, и не только на время проведения мундиаля, но и в принципе на футболе в России.

Читайте также
Более 750 светодиодных фонарей установят на территории «Лужников» к ЧМ-2018

Логистика должна быть продуманной, кордоны из полицейских и автозаки на заднем плане в принципе не должны присутствовать на футболе, болельщиков надо привлекать развлечениями, чтобы они не спешили разъезжаться после матча, а тех, кто спешит, не ограничивать в выборе средства передвижения, загоняя на одну станцию метро.

К слову, это ведь беда не только «Лужников» — такие проблемы службы правопорядка умудряются создать и на куда менее ажиотажных матчах на других стадионах. А иногда ад случается вообще на ровном месте. Вот в Казани, например, на Кубке конфедераций всё было гладко. А что там происходит во время чемпионата России…

2. Звук на стадионах

Чемпионат мира — это не только футбол, но и шоу. Как в России умеют делать шоу, мы все знаем. Достаточно вспомнить Олимпиаду или любое другое большое спортивное событие. На Кубке конфедераций организация была на высоте, разве что церемонии начинались так рано, что собрали гораздо меньше зрителей, чем сами матчи. Но есть уверенность, что на ЧМ болельщики, отдавшие большие деньги за билеты на открытие и финал, придут к самому началу. Ведь это событие они захотят запомнить на всю жизнь. Но вот что они там увидят, а точнее, услышат? Обе церемонии принимает главная арена турнира, «Лужники». А с ними пока всё совсем не гладко. Бардак с выходом с трибун и доступом к транспорту — лишь одна из проблем. Другая — отвратительное качество звука, которое было зафиксировано на первых тестовых мероприятиях — концерте ко Дню народного единства и матче Россия — Аргентина. Причём между первым и вторым никакой работы над ошибками проведено не было.

Дело, конечно, не в конструктивных особенностях стадиона — они особенно не изменились за время реконструкции, а, например, на финале Лиги чемпионов 2008 года в Москве всё было на высшем уровне — и с шоу, и с акустикой. Значит, дело всё-таки в человеческом факторе и в той системе, которую установили в обновлённых «Лужниках». Подвешенные по периметру арены акустические блоки со своими обязанностями не справляются — ни музыку не ретранслируют в приемлемом качестве, ни речь диктора. Большинство объявлений на матче Россия — Аргентина просто не было слышно из-за шума трибун, причём нигде — ни на дальних угловых секторах, ни в VIP-ложах. И это ещё стадион реагировал достаточно спокойно! (Об этой проблеме поговорим позже). Что будет на чемпионате мира, когда в «Лужники» придут десятки тысяч поющих, барабанящих, хлопающих фанатов Франции или Мексики?

В общем, звуковая система «Лужников» нуждается либо в перенастройке, либо замене — это решать уже компетентным людям (а проблему отметили все, включая ФИФА).

Время ещё есть. Остаётся надеяться, что на других достроенных в этом году стадионах об акустике подумают заранее, не набивая тех же шишек, что и «Лужники», которым явно не хватило опытных людей и проверенных решений в работе со звуком.

Читайте также
Федерация футбола Португалии: В Саранске даже лучше, чем в Сочи

3. Строительство и тестирование стадионов и других объектов

Не секрет, что основа чемпионата мира — это возводимая инфраструктура. Все помнят, как в Бразилии доделывали стадионы чуть ли не в ночь перед первым матчем. С российской тягой к долгострою, коррупционным рискам и прочему опасения просто не построить вовремя всё необходимое были не праздными. Хотя пример Олимпиады должен был убедить: когда надо — можем. Вот и сейчас всё вроде бы идёт по графику или близко к нему. Пять стадионов уже есть, остальные готовы на 80−90%. То же самое с тренировочными площадками, дорогами, аэропортами и гостиницами.

Однако достроить вовремя мало, надо ещё и научиться всем этим пользоваться. Как тут не вспомнить не только проблемы «Лужников», но и многочисленные инциденты вокруг стадиона в Санкт-Петербурге — то поле гибнет, то крыша течёт, то что-то спланировали не так. Во избежание подобных казусов построенные объекты надо тщательно тестировать. Если сдавать их в последний момент — сделать это просто не успеешь. Но есть и другая трудность. В городах вроде Калининграда, Саранска, Волгограда, Нижнего нет посещаемых команд высшего эшелона, чтобы «потренироваться на кошках». Трудно отрепетировать явку 40 тысяч человек на матч ЧМ на игре второго дивизиона, на которой присутствует тысяча фанатов. И эта проблема безусловно нуждается в решении, ибо то, что выявили в «Лужниках» и «Санкт-Петербурге» до крупных турниров, там можно обнаружить уже в разгар ЧМ.

4. Отсутствие организованной поддержки болельщиков

«Уберите фанатов со стадионов, и их заполнят нормальные болельщики» — популярный тезис 2000-х. С матчей сборных фанаты практически исчезли — этому поспособствовало и закручивание гаек после Евро-2016, и введение паспортов болельщиков на матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций, и фактическая гибель ВОБ и опала его лидера Александра Шпрыгина в высших эшелонах спортивной власти. Однако на смену ВОБ и фанатам так никто и не пришёл. В результате на матчах сборной теперь очень камерно и спокойно.

С поддержкой всё было плохо и на Кубке конфедераций, и на всё той же игре с Аргентиной. Пустить волну, покричать «Россия-Россия» и освистать соперника — максимум, на что сейчас способны трибуны на игре национальной команды.

Если ничего не предпринять, то на домашнем ЧМ команда хозяев рискует оказаться с самой слабой поддержкой, что само по себе нонсенс. Те же латиноамериканцы как-то умудряются совмещать адекватное неагрессивное поведение и бурную поддержку. У нас же уже почти избавились от фанатов, но так и не нашли, кто должен занять их место. И это особенно заметно по матчам чемпионата России.

Читайте также
ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе

5. Имидж после допинговых скандалов и Евро-2016

В последнее время Россия оказалась под беспрецедентным давлением извне. И хотя вопрос это больше политический, спорт не остаётся вне политики. Имидж спортивной России сильно подорван драками на Евро-2016 и грандиозным допинговым скандалом, вышедшим на новый виток в связи с отстранением сборной России от Олимпиады-2018. И хотя в ФИФА всячески подчеркивают, что к ЧМ-2018 это всё не имеет никакого отношения, общественное мнение учитывает абсолютно всё. Британские СМИ всё так же ищут любой повод найти вокруг ЧМ скандал. И чем меньше наша страна будет поставлять для этого реальные поводы (как всё те же «Лужники», долги клубов перед игроками, расистские выходки и прочее) — тем больше шансов, что на ЧМ-2018 приедет максимальное количество туристов, которые узнают Россию такой, какой никогда не увидят по телевизору.

 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака»
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
Гол Сергачёва признан лучшим моментом россиян в НХЛ (видео)
В бывшей команде Квята объяснили его неудачи в «Формуле-1»
Шайба россиянина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь