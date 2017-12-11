Почему в «Лужниках» катастрофа с акустикой?

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ЗВУКОМ ВОЗМУТИЛИСЬ ВСЕ — ОТ «СЭ» ДО ГУБЕРНИЕВА

Отгремели фанфары жеребьевки ЧМ-2018 в Кремле, уехали Пеле с Марадоной, Станислав Черчесов начал готовиться к Уругваю с Египтом — а Россия осталась с проблемами, которые ей за оставшиеся полгода предстоит решать. Судя по настрою Джанни Инфантино, их не столько, сколько было за аналогичный срок у Южной Африки или Бразилии — но тоже хватает. Контрольные матчи на новых стадионах — отличный повод их осознать и решить. Особенно если еще остается время, как сейчас.

После встречи Россия — Аргентина, 11 ноября открывшей новые и в целом прекрасные «Лужники», все общественное внимание сосредоточилось на экзекуции выхода с трибун главного стадиона мирового первенства и нелегкого пути к ближайшим станциям метро и МЦК. Резонанс от той давки был таков, что нет сомнений: уже к мартовскому матчу с Бразилией в тех же «Лужниках», и уж тем более к матчу Россия — Саудовская Аравия проблема будет решена.

Провал с логистикой стал невольной «операцией прикрытия» для другого важнейшего вопроса — на который, однако, многие тоже обратили внимание. В том числе и автор этих строк. В публикации «Россия против Месси: дисциплина есть, остро нуждаемся в творчестве» я писал: «А может, дело еще и в неважной акустике — даже объявлений диктора о заменах на верхнем ярусе, где располагается ложа прессы, толком не было слышно». Дело было, добавлю, на центральной трибуне.

Наивно думал, что в нижнем ярусе стадиона все могло быть слышно нормально. Но вскоре после выхода публикации прочитал резкое высказывание «голоса русского биатлона» и, кстати, посла Москвы на ЧМ-2018 Дмитрия Губерниева, в интервью «СЭ» сообщившего: «Еще отмечу, что на арене почему-то ужасающая акустика. Сидя за воротами, не разобрал ни одного объявления, все сливалось. Над этим вопросом нужно очень серьезно работать».

Радиокомментатор Алексей Золин на сайте радиостанции «СпортFM» сразу после матча сделал первое — и, по моим сведениям, верное, — предположение об одной из причин случившегося: «Знали же, что будет столько зрителей. Но звук тестировали, видимо, при пустых трибунах. За воротами ничего не было слышно. Замены на табло стали графически дублировать только в самом конце матча. Впечатление от очень крутого нового стадиона “Лужники” было слегка испорчено».

«СВОБОДА ПОЮЩЕГО ТРАКТОРА»

Сотни болельщиков в социальных сетях, не сговариваясь, писали то же самое. Если по телевизору никаких проблем заметно не было (поскольку звук туда передавался напрямую с пультов), то тем, кто явился на стадион и заплатил деньги за билеты, пришлось несладко. О том, кто выходит на замены, они догадывались только по фигурам игроков.

Причем касалось это и первых рядов центральных трибун. Вот колоритные наблюдения блогера Артура Шигапова на LiveJournal, в целом (как и все мы) оценившего новые «Лужники» очень высоко, но тоже обратившего внимание на ситуацию с акустикой: «Хрипела анонсерша, словно погибая от рака горла. В перерыве гремела песня Кипелова «Я свободен», но свобода эта доносилась до нижних рядов в виде нестройного дребезжащего аккомпанемента деревенской группы из ДК «Поющий трактор».

Исключение, если исходить из слов болельщиков, с которыми мне довелось общаться, составили угловые сектора. А на центральных трибунах — часть стадиона с 20 по 30 ряды. Там все еще было куда ни шло.

Ровно за неделю до матча Россия — Аргентина в «Лужниках» прошло первое нефутбольное мероприятие — праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. И оттуда — в частности, после выступления Григория Лепса — доносились комментарии зрителей в блогах: «Звук был ужасающим, все гремело и фонило».

Кстати, еще один важнейший вопрос: порой на стадионах, где собирается многотысячная толпа, случаются и экстренные ситуации, и тут зрителям важно услышать сообщения диктора до мельчайших деталей и выполнить рекомендованное в ту же секунду. А как это сделать, если все сливается и ничего не слышно?

Болельщики в блогах обратили внимание и на другую опасность, тщательно ее сфотографировав. 216 акустических установок под крышей «Лужников» общим весом полторы тонны были подвешены по периметру арены на внешне очень хлипких четырех цепочках каждая. Может, на самом деле они и надежны — но под сильными порывами ветра начинали заметно вибрировать. И это вызывало у людей опасения — как бы не рухнули.

Учитывая, что эти акустические системы впервые повесили именно в «Лужниках», и прежде они не были апробированы ни на одном другом стадионе мира, эти опасения могут быть и небеспочвенными.

Но вернемся собственно к акустике. Есть такой небольшой прибор — аналайзер звука. Насколько мне известно, с его помощью еще в мае был проведен замер. При новых требованиях ФИФА, чтобы по всему стадиону уровень звукового давления составлял не менее 116 децибел, на первых рядах он был — 88. Это было фиаско.

Фирма «Русские звуковые системы», выигравшая тендер на установку акустической системы в «Лужниках», обещала все исправить, и времени на это был вагон. Но, по мнению экспертов, в расчетах имела место инженерно-физическая ошибка, которую так и не признали. Не учли, что акустика в пустоте — совсем другая, чем на стадионе, заполненном людьми. И тем более — 80 тысячами. Толпа может создать уровень фонового шума до 110 децибел: по крайней мере, так прописано в документах ФИФА. По ее нормам, система звукоусиления должна иметь возможность перекрывать шум толпы минимум на 6 децибел. Здесь же она, по прикидкам специалистов, на 15−20 до него недотягивала! Максимум был — 90, когда публику перед игрой развлекал диджей.

По этим причинам при исполнении гимна России перед матчем с Аргентиной людям и было слышно поющих рядом, а музыку в колонках — нет. И объявления диктора терялись где-то на полпути поэтому же. Замеры, сделанные на матче специалистами, обнаружили совершенно недопустимые 9 децибел перепада между первыми рядами и серединой арены. Разным был уровень давления. Поэтому-то на 20−30-х рядах и была зона относительного звукового комфорта. А выше все опять становилось хуже…

В перерыве я выходил из ложи прессы на обзорную площадку верхнего яруса — и звучавшую снаружи, то есть с расстояния в километр с лишним, музыку было слышнее, чем изнутри чаши. Такого тоже, как объясняют, просто не может быть. И это — колоссальная техническая ошибка.

Да, на больших стадионах с крышей установка акустической системы — гораздо более сложная работа, чем на менее масштабных аренах. Но ведь не только на «Спартаке» или ЦСКА, но и в Питере на «Крестовском», несмотря на все прочие проблемы последнего, звук ни разу не хромал.

Возможно, потому, что акустику там доверили устанавливать куда более опытным в этом вопросе иностранным компаниям. Тогда как фирма «Русские акустические системы» возникла лишь в 2016 году, и «Лужники» стали первым крупным заказом, который она получила. Сам по себе этот факт вызывает недоумение, а в совокупности с результатом на матче Россия — Аргентина — вдвойне.

Учитывая производство акустической системы в России, уместно предположить, что фирма сертифицировала в ФИФА для «Лужников» одни тестовые колонки, а уже для всей арены делала несколько другие. Сотрудники компании могут сыпать сколь угодно убедительными цифрами, что они сработали блестяще, но есть результат, который на матче против Месси слышали все. И сам Лео наверняка не слышал собственной фамилии при объявлении составов.

НЕ СОРВАТЬ БЫ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ

Чиновникам, связанным со строительством, написанное и сказанное не понравилось. Так, руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил: «У нас есть заключение, что стадион соответствует, а где-то и превосходит стандарты ФИФА. Так что пусть выводы делают не наши уважаемые комментаторы, а специалисты».

Шпилька г-на Бочкарева в адрес Губерниева выглядела жалко: такое впечатление, что наш коллега, как и другие высказавшиеся по вопросу журналисты, и недовольные болельщики, не способны своим дилетантским слухом расслышать то, что под силу только спецам. Это все равно, что если бы Черчесов после поражения от Катара начал доказывать, что наша команда сыграла блестяще.

Если в следующем году ситуация в тех же «Лужниках» останется прежней, то ближе к старту ЧМ-2018 неизбежен большой скандал. Ведь московский 80-тысячник, на котором пройдут матч открытия и финал, будет отдан не только под футбол, но и под церемонии открытия и закрытия турнира. То есть там будут не только играть, но и петь — причем не только болельщики, но и исполнители-профессионалы. Вспомним, например, как волшебно звучало трио великих оперных теноров Паваротти — Доминго — Каррерас на открытии ЧМ-1990 в Италии — и ужаснемся, представив подобное в «Луже» образца матча Россия — Аргентина. Трепещите, Анна Нетребко, Василий Герелло или кто-то еще, кому будет доверена эта честь!

А после чемпионата Большая арена «Лужников», мало загруженная по футбольной части (там не будет базироваться ни один клуб), сможет зарабатывать большую часть денег только на концертах. И любой артист, прежде чем дать согласие на выступление, заранее пришлет специалистов по звуку со своим аналайзером. И если сохранится нынешняя ситуация, ни малейших шансов на выступление рейтинговых артистов там не будет. В отличие, например, от времен после лужковской реконструкции 90-х, после которой звук на арене был отличным, и туда не гнушались приехать любые западные звезды.

Но вот другой известный факт: арену «Мегаспорт» на Ходынке открывал тот же экс-мэр Москвы — и когда он произносил речь, никто не мог разобрать и слова. Сам градоначальник об этом, кстати, не ведал, а ему об этом сообщать побоялись. И не зря, поскольку он в той речи сулил «Мегаспорту» лавры одной из главных концертных площадок Москвы. А в итоге там состоялся всего один концерт — и «лавочка» прикрылась. И лишь после долгой реконструкции из-за треснувшей стены там не так давно установили акустический уплотнитель потолка — после чего и пошли концерты.

Помню, как в Пекине-2008 пару дней после церемонии открытия чувствовал себя оглохшим. Оказывается, китайские товарищи оплошали с тем, что сделали ставку на своих производителей — так компартия приказала. И лишь после Олимпиады, разобравшись в проблеме, китайцы привлекли в индустрию американских и английских инженеров — и теперь там со звуком никаких проблем нет.

У нас ведь тоже выбор осуществлялся долго. За право установить акустику на главной арене ЧМ-2018 боролись французы, американцы, немцы, канадцы, японцы. А в итоге тендер выиграла российская фирма, основанная, повторяю, в 2016 году.

Пусть сами системы были американскими, фирмы McCauley Sound, но вот слова технического директора «Русских звуковых систем» Владимира Самускевича: «В случае с «Лужниками» производство было выполнено в России, на производственных площадях «Русских звуковых систем». Дальше, правда, пошел рассказ о помощи «европейских ученых с мировым именем», но они бы, попав на матч Россия — Аргентина, несомненно, сошли бы с ума.

Идеальный звук был на Олимпийском стадионе в Лондоне на церемонии открытия с участием сэра Пола Маккартни. Там все было продумано до мелочей, при том что акустическая система была прокатной: установили, сняли — и дело с концом.

Та система, что закуплена «Лужниками», по данным экспертов, с которыми я беседовал, — на 15% дороже той лондонской и по ценам равна лучшим мировым аналогам. При том что американская фирма McCauley делала колонки только на одном стадионе — Олимпийском в Афинах, и использовались они только на церемонии открытия Игр-2004 в однократном режиме. И все!

«МЫ ОБЩАЛИСЬ С МЭРОМ МОСКВЫ, СИТУАЦИЯ УЖЕ ИЗМЕНИЛАСЬ К ЛУЧШЕМУ»

В нынешние информационно открытые времена от людей редко удается что-то утаить, и однажды во Всемирную сеть каким-то образом «слили» скан письма, направленного оргкомитетом «Россия-2018» на имя и.о. гендиректора БСА «Лужники» Ильгиза Хайрутдинова и директора по проектированию объектов гражданского строительства АО «Мосинжпроект» Галины Гордюшиной «О системе звукоусиления». В нем, если верить в подлинность документа (а для этого есть все основания) сказано:

«По результатам тестового матча… между сборными России и Аргентины в БСА «Лужники» Оргкомитет сообщает о выявленных принципиальных недостатках работы системы озвучивания арены, а именно:

1. Недостаточное звуковое давление на первых рядах арены, в секторах, расположенных за воротами.

2. Звуковая трансляция на протяжении всего матча имела низкую разборчивость и большой коэффициент реверберации (эхо).

3. В пространстве VIP-лож и скайбоксах уровень звукового давления недопустимо низкий.

Принимая во внимание вышеперечисленное, считаем необходимым:

1. Провести независимую экспертную оценку установленных акустических систем McCauley в лабораторных условиях на предмет соответствия частотных характеристик заявленным в сертификатах.

2. Проанализировать причины несоответствия фактических параметров работы системы звукоусиления арены БСА «Лужники» заявленным в проектной документации, а также предоставленному в Оргкомитет акустическому расчету на основании независимых замеров частотных характеристик акустических систем McCauley.

3. Скорректировать проектные решения по системе озвучивания стадиона «Лужники» с целью устранения вышеописанных проблем.

Письмо подписано директором департамента информационных технологий и инфраструктуры оргкомитета «Россия-2018» Павлом Погребинским.

Мне удалось выяснить некоторые детали. В каждом скайбоксе предполагается аудиоколонка стоимостью в 500 долларов, а всего таких колонок — сто. И вот эти 50 тысяч долларов якобы были сэкономлены — на том основании, что звук по всему стадиону достаточно мощный, чтобы «добраться» и до лож. Профессионалы считают такой подход дилетантизмом.

Появление этого письма объясняется следующим фактором: Оргкомитет — структура, которая подчиняется не каким-либо российским госорганам вроде Министерства строительства, а исключительно ФИФА. У ФИФА же — талмуд с полутора тысячами страниц требований к мельчайшим деталям организации чемпионата мира. Во многие города делегации ФИФА приезжали уже по пять-шесть раз, требуя исправления самых крохотных недоработок. А тут — аршинная. Неудивительно, что заговора молчания со стороны оргкомитета быть не могло, и он услышал в «Лужниках» ровно то же, что и все. После чего проявил требовательность и принципиальность.

Есть данные, что после появления этого документа, а также заявления Губерниева (благо, телекомментатор — посол ЧМ от Москвы, то есть не просто узнаваемое, а официальное лицо) в инстанциях, что называется, зашевелились. Прошло экстренное совещание в «Мосинжпроекте» — втором адресате письма, куда вызвали и.о. директора стадиона; в «Лужниках» прошло внутреннее совещание.