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12:01 (мск), источник: ТАСС

Иванович: ЧМ в России будет для сборной Сербии как домашний

ТАСС, 10 декабря. Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович считает, что чемпионат мира по футболу в России будет домашним для сербской команды. Слова игрока приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу петербургского «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

В результате жеребьевки финального раунда чемпионата мира сборная Сербии попала в группу Е вместе с командами Коста-Рики, Бразилии и Швейцарии.

«Мы [сборная Сербии] надеемся, что у нас все получится, тем более для Сербии этот чемпионат будет как домашний, — отметил Иванович. — Многое для нас зависит от первой игры с командой Коста-Рики, она определит, что и как будет дальше. Сборная Коста-Рики — команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они».

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«Очень серьезная и тяжелая группа, мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особого не было. Конечно, сборная Бразилии — фаворит в нашей группе и не только в ней, она всегда является одними из главных претендентов на титул чемпиона мира. Швейцарцы — очень серьезная команда, которая проиграла только в одном матче в отборочном цикле», — добавил футболист.

Иванович выступал за сербские клубы «Ремонта», «Срем» и ОФК, в 2006 году он перешел в московский «Локомотив», с котором выиграл Кубок России (2007). С 2008 года футболист выступал за английский «Челси», дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза Кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), выиграл Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Зимой 2017 года Иванович перешел в петербургский «Зенит», подписав контракт на 2,5 года. На счету игрока 100 матчей в составе сербской сборной, в которых он отметился 12 голами.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Сербии 17 июня сыграет с командой Коста-Рики в Самаре, 22 июня встретится с командой Швейцарии в Калининграде, а 27 июня в Москве проведет матч против бразильцев.

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