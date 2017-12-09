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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

ВАДА передаст ФИФА новые сведения о допинге в российском футболе

На следующей неделе Международная федерация футбола (ФИФА) получит новые данные от ВАДА по делу о допинговых нарушениях в российском футболе.

Источник: Reuters

«Всемирное антидопинговое агентство запланировало собрание на 14 декабря, чтобы проинформировать международные федерации о новых сведениях», — говорится в сообщении ФИФА, которое было распространено The Associated Press.

В ФИФА отметили, что продолжат тесно сотрудничать с ВАДА и внимательно изучат любой случай употребления допинга. «Если у нас будет достаточно доказательств вины того или иного атлета в нарушении антидопинговых правил, последуют санкции», — подчеркнули в ФИФА.

В июне издание Daily Mail сообщало, что ФИФА заподозрила в употреблении допинга 34 российских футболиста, 23 из которых входили в заявку сборной на ЧМ-2014. В ноябре информатор ВАДА Григорий Родченков отмечал, что у него есть доказательства нарушений со стороны десятков российских футболистов. В начале декабря ВАДА сообщило, что переданная Родченковым база данных Московской антидопинговой лаборатории (2012−2015 годы) оказалась подлинной.

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