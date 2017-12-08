Волна Родченкова накроет футбол? ФИФА ждет новостей от ВАДА

Источник: Спорт-Экспресс

Едва наступила ясность со статусом российских спортсменов на Олимпиаде, как внимание иностранных СМИ переключилось на футбол.

Напомним, еще в ноябре сообщалось: информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые докажут участие российских футболистов в «государственной программе поддержки допинга». Речь шла о 34 игроках, включая футболистов сборной, выступавших на ЧМ-2014.

В пятницу агентство AP опубликовало новость: на следующей неделе ФИФА может получить от ВАДА новые сведения о допинге в российском футболе. Информация будет основана на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года.

По предположению AP, теперь ФИФА оповестят о пробах, вскрытых в лаборатории 13 и 14 декабря 2014-го — о них шла речь в документальном фильме на немецком ТВ.

«СЭ» обратился в ФИФА с просьбой пояснить информацию, опубликованную AP, и получил подробный ответ. Приводим выдержки из письма ФИФА:

— Во второй части доклада Ричарда Макларена, опубликованной в декабре 2016 года, было сказано о пробах 34 футболистов, которые потенциально могли быть вскрыты. А в феврале 2017 года ВАДА предоставило всем международным федерациям дополнительные указания о том, как обрабатывать доказательства, содержащиеся в отчете, и пытаться выявить нарушения антидопинговых правил.

Для принятия санкций было недостаточно доказательств. Поэтому ФИФА обсудила с профессором Маклареном, как вести себя в дальнейшем и какие шаги предпринимать, а также запросила дополнительные сведения. Доказательства были проанализированы антидопинговой группой ФИФА и внешними юрисконсультами.

Отметим, что две футболистки сборной России U-20 были дисквалифицированы российской стороной.

ФИФА обратилась к нескольким научным экспертам с просьбой изучить выводы комиссии Макларена. Кроме того был проведен повторный анализ образцов российских футболистов, хранящихся у ФИФА.

А ВАДА дополнительно изъяло около 3000 образцов спортсменов из всех видов спорта, взятых в московской лаборатории в декабре 2014 года, в том числе 154 пробы футболистов. Эти образцы сами по себе не являются свидетельством нарушений антидопинговых правил, но были сохранены ВАДА в лаборатории Лозанны и были доступны для повторного исследования.

На сегодня ни один из анализов не подтвердил, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила. Однако нельзя исключать, что откроются новые факты.

В рамках своих исследований ФИФА также запросила контактную информацию профессора Родченкова. Но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА сообщало, что Родченков недоступен.

Затем ВАДА сообщило, что получило в распоряжение базу данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года. А 22 ноября 2017 года ВАДА направило письмо всем международным федерациям, в которых пояснялся способ проведения дальнейшего судебно-медицинского анализа сохраненных образцов.

ФИФА немедленно связалась с ВАДА, чтобы обсудить следующие шаги. Прежде не было выработано стандарта для определения того, говорят ли отметки на банках с мочой о тайном вскрытии. Однако теперь такая методология разработана. Но в день можно проанализировать не более трех образцов, а приоритет отдавался пробам, имеющим отношение к Олимпиаде в Сочи. И футбольные образцы проверены еще не были.

ВАДА оповестило ФИФА и другие федерации, что оставшиеся образцы будут исследоваться, начиная с середины января 2018 года.

Что касается общения с профессором Родченковым, то оно будет происходит через адвоката, выделенного со стороны ВАДА.

ФИФА со своей стороны предоставила Управлению разведки и расследования ВАДА список образцов из московской лаборатории, которые следует перепроверить.