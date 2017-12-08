Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Татуировка американца привела врачей в замешательство
У Елены Захаровой родилась дочь
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Редкий выход: Любовь Толкалина вывела в свет 16-летнюю дочку
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес2
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Страсбур3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт0
Байер2
Футбол. Премьер-лига
8.12
Урал1
Арсенал Т1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Анжи
Футбол. Зарубежный
15:00
Верес
Карпаты
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
«Сочи» прервал десятиматчевую победную серию СКА в КХЛ
СМИ: смерть Родченкова приведет к бойкоту ЧМ-2018 в РФ
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Собчак ответила на выдвижение Путина в президенты
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
20Россия узнала соперников по группе на ЧМ-2018
8 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Волна Родченкова накроет футбол? ФИФА ждет новостей от ВАДА

Кажется, у России есть новый повод для беспокойства. Неприятные новости могут прийти в РФС 14 декабря.

Источник: Спорт-Экспресс

Едва наступила ясность со статусом российских спортсменов на Олимпиаде, как внимание иностранных СМИ переключилось на футбол.

Напомним, еще в ноябре сообщалось: информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые докажут участие российских футболистов в «государственной программе поддержки допинга». Речь шла о 34 игроках, включая футболистов сборной, выступавших на ЧМ-2014.

В пятницу агентство AP опубликовало новость: на следующей неделе ФИФА может получить от ВАДА новые сведения о допинге в российском футболе. Информация будет основана на базе данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года.

По предположению AP, теперь ФИФА оповестят о пробах, вскрытых в лаборатории 13 и 14 декабря 2014-го — о них шла речь в документальном фильме на немецком ТВ.

«СЭ» обратился в ФИФА с просьбой пояснить информацию, опубликованную AP, и получил подробный ответ. Приводим выдержки из письма ФИФА:

— Во второй части доклада Ричарда Макларена, опубликованной в декабре 2016 года, было сказано о пробах 34 футболистов, которые потенциально могли быть вскрыты. А в феврале 2017 года ВАДА предоставило всем международным федерациям дополнительные указания о том, как обрабатывать доказательства, содержащиеся в отчете, и пытаться выявить нарушения антидопинговых правил.

Для принятия санкций было недостаточно доказательств. Поэтому ФИФА обсудила с профессором Маклареном, как вести себя в дальнейшем и какие шаги предпринимать, а также запросила дополнительные сведения. Доказательства были проанализированы антидопинговой группой ФИФА и внешними юрисконсультами.

Отметим, что две футболистки сборной России U-20 были дисквалифицированы российской стороной.

ФИФА обратилась к нескольким научным экспертам с просьбой изучить выводы комиссии Макларена. Кроме того был проведен повторный анализ образцов российских футболистов, хранящихся у ФИФА.

А ВАДА дополнительно изъяло около 3000 образцов спортсменов из всех видов спорта, взятых в московской лаборатории в декабре 2014 года, в том числе 154 пробы футболистов. Эти образцы сами по себе не являются свидетельством нарушений антидопинговых правил, но были сохранены ВАДА в лаборатории Лозанны и были доступны для повторного исследования.

На сегодня ни один из анализов не подтвердил, что российские футболисты нарушали антидопинговые правила. Однако нельзя исключать, что откроются новые факты.

В рамках своих исследований ФИФА также запросила контактную информацию профессора Родченкова. Но вплоть до 22 ноября 2017 года ВАДА сообщало, что Родченков недоступен.

Затем ВАДА сообщило, что получило в распоряжение базу данных Московской антидопинговой лаборатории о тестах, которые проводились с января 2012 по август 2015 года. А 22 ноября 2017 года ВАДА направило письмо всем международным федерациям, в которых пояснялся способ проведения дальнейшего судебно-медицинского анализа сохраненных образцов.

ФИФА немедленно связалась с ВАДА, чтобы обсудить следующие шаги. Прежде не было выработано стандарта для определения того, говорят ли отметки на банках с мочой о тайном вскрытии. Однако теперь такая методология разработана. Но в день можно проанализировать не более трех образцов, а приоритет отдавался пробам, имеющим отношение к Олимпиаде в Сочи. И футбольные образцы проверены еще не были.

ВАДА оповестило ФИФА и другие федерации, что оставшиеся образцы будут исследоваться, начиная с середины января 2018 года.

Что касается общения с профессором Родченковым, то оно будет происходит через адвоката, выделенного со стороны ВАДА.

ФИФА со своей стороны предоставила Управлению разведки и расследования ВАДА список образцов из московской лаборатории, которые следует перепроверить.

На 14 декабря ВАДА назначило совещание, чтобы проинформировать несколько международных федераций о новых данных и о том, как использовать эту информацию. ФИФА будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с ВАДА. Если будет собрано достаточно доказательств нарушения антидопинговых правил любым спортсменом, ФИФА применит соответствующие санкции.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"0:7 - это шок. Просто позорище!" Мощнейшее интервью Дмитрия Аленичева
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
«Сочи» прервал десятиматчевую победную серию СКА в КХЛ
Кто прославит Россию в Лиге Европы?
УЕФА наказал «Зенит» частичным закрытием трибун
СМИ: ФИФА скоро получит новые данные о допинге футболистов РФ
Миронова может. А побеждают в биатлоне те, кто России не нужен
Российские лыжники проголосовали за участие в Олимпийских играх
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь