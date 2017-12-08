Запретное жевание. Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за листьев коки
Джефферсон Фарфан и сборная Перу приедут в Россию без своего капитана.
Джефферсон Фарфан и сборная Перу приедут в Россию без своего капитана.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Паоло Герреро, 33-летний капитан и лучший бомбардир (32 гола в 83 матчах) сборной Перу, в ноябре впервые с 1982-го вышедшей на чемпионат мира, дисквалифицирован на год и не приедет следующим летом в Россию. Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА, после того как в октябре перуанский нападающий сдал положительную
ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
3 ноября капитана сборной Перу временно отстранили от футбольной деятельности на 30 дней,
ЛИСТЬЯ КОКИ
Герреро с самого начала настаивал на своей невиновности, утверждая, что запрещенное вещество могло попасть в его организм с лекарством от гриппа, хотя научно доказано, что бензоилэкгонин содержится исключительно в растении кока и производных от него наркотических веществах и не используется в фармацевтике. Вскоре появились новости о том, что следов кокаина в крови футболиста действительно не обнаружено, и что источник появления этого вещества в
ЗАЩИТА
Узнав о суровом решении дисциплинарного комитета ФИФА, адвокат Герреро, Педро Фида, сообщил о намерении подать апелляцию и доказать невиновность своего клиента. «Мы удивлены и разочарованы решением ФИФА — дисквалифицировать спортсмена на год, зная, что в его крови не был обнаружен кокаин… Мы подадим апелляцию и будем бороться до самого конца, чтобы добиться справедливости», — говорится в его заявлении.