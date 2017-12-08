Запретное жевание. Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за листьев коки

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Паоло Герреро, 33-летний капитан и лучший бомбардир (32 гола в 83 матчах) сборной Перу, в ноябре впервые с 1982-го вышедшей на чемпионат мира, дисквалифицирован на год и не приедет следующим летом в Россию. Такое решение принял дисциплинарный комитет ФИФА, после того как в октябре перуанский нападающий сдал положительную допинг-пробу после матча Аргентина — Перу (0:0). В крови Герреро обнаружили бензоилэкгонин — одну из основных молекул кокаина, которая встречается как в самом наркотике, так и в листьях коки.

ВРЕМЕННАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

3 ноября капитана сборной Перу временно отстранили от футбольной деятельности на 30 дней, из-за чего он пропустил стыковые матчи перуанцев с Новой Зеландией, которые завершились победой южноамериканской команды. Решающий мяч во второй встрече на свой счет записал игрок московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который посвятил этот гол Герреро. Он также выразил надежду на скорое возвращение капитана в сборную.

ЛИСТЬЯ КОКИ

Герреро с самого начала настаивал на своей невиновности, утверждая, что запрещенное вещество могло попасть в его организм с лекарством от гриппа, хотя научно доказано, что бензоилэкгонин содержится исключительно в растении кока и производных от него наркотических веществах и не используется в фармацевтике. Вскоре появились новости о том, что следов кокаина в крови футболиста действительно не обнаружено, и что источник появления этого вещества в допинг-пробе Герреро, скорее всего, листья коки — широко распространенный (жевание коки — национальная традиция) во многих странах Южной Америки, в том числе, Перу, энергетический стимулятор, запрещенный антидопинговыми правилами. Перуанский капитан категорически отрицает их употребление.

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