ФИФА на следующей неделе может получить новые данные о допинге футболистов РФ

Отмечается, что чиновники ФИФА в следующий четверг на встрече с представителями WADA могут получить новые сведения о возможном применении допинга российскими футболистами.

Как сообщает агентство, эти сведения могли появиться после того, как WADA через своего информатора получило базу данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.

Ранее адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в «государственную допинг-программу». Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет государственной поддержки применения допинга в спорте.