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19:47 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА на следующей неделе может получить новые данные о допинге футболистов РФ

Международная федерация футбола (ФИФА) на следующей неделе может получить от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые сведения о допинге в российском футболе, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что чиновники ФИФА в следующий четверг на встрече с представителями WADA могут получить новые сведения о возможном применении допинга российскими футболистами.

Как сообщает агентство, эти сведения могли появиться после того, как WADA через своего информатора получило базу данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.

Ранее адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова заявил, что десятки российских игроков, в том числе игроков сборной России, были включены в «государственную допинг-программу». Российские власти ранее неоднократно заявляли, что в стране нет государственной поддержки применения допинга в спорте.

В июне издание Daily Mail сообщило, что ФИФА проводит расследование о возможных допинг-нарушениях 34 российских футболистов, в том числе участников чемпионата мира-2014. Позже пресс-служба ФИФА сообщила агентству «Р-Спорт», что в результате расследования не было выявлено никаких фактов нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

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