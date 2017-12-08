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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок сборной Исландии попросит Месси привезти 23 футболки на ЧМ-2018

Защитник испанского «Овьедо» и сборной Исландии Диего Йоханнессон поделился ожиданиями от встречи со сборной Аргентины и её форвардом Лионелем Месси на чемпионате мира 2018 года.

Жребий определил сборные Исландии и Аргентины в одну группу с командами Хорватии и Нигерии.

«Если говорить о всей команде Аргентины, то её слабейшей стороной является игра в обороне. Думаю, что Аргентина будет владеть мячом в матче с Исландией, а мы будем пытаться им в этом помешать.

Что касается Месси, то встреча с ним на поле немного пугает, ведь это лучший игрок мира. Тем не менее я рад, поскольку встреча с ним — исторический момент для нашей команды. Без сомнений, все игроки сборной Исландии, включая меня, захотят его футболку на память после матча. Наверняка он отдаст футболку первому, кто об этом попросит. Однако я попрошу его приготовить 23 футболки, чтобы их хватило на всех игроков в заявке сборной Исландии, — цитирует Йоханнессона Marca.

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