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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард сборной Перу Герреро дисквалифицирован на год и пропустит ЧМ-2018

Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на чемпионате мира 2018 года, куда перуанцы пробились впервые с 1982 года.

Источник: Reuters

33-летний футболист не смог помочь своей сборной в межконтинентальном плей-офф с Австралией из-за дисквалификации на 30 дней. ФИФА отстранила футболиста из-за допинг-пробы, которая дала положительный результат, а 8 декабря было принято окончательное решение.

«Дисциплинарный комитет ФИФА проанализировав все обстоятельства дела, принял решение дисквалифицировать Паоло Герреро на один год. Игрок нарушил статью 6 Антидопинговых правил ФИФА, и статью 63 Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Наказание вступает в силу с 3 ноября 2017 года, когда футболист был временно отстранён от футбола. В соответствии со статьёй 29 Антидопинговых правил ФИФА, наказание распространяется, в частности, на все виды матчей, в том числе внутренние соревнования, международные и товарищеские встречи, — говорится в заявлении.

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