Форвард сборной Перу Герреро дисквалифицирован на год и пропустит ЧМ-2018
Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на чемпионате мира 2018 года, куда перуанцы пробились впервые с 1982 года.
Нападающий «Фламенго» и сборной Перу Хосе Паоло Герреро не сыграет на чемпионате мира 2018 года, куда перуанцы пробились впервые с 1982 года.
33-летний футболист не смог помочь своей сборной в межконтинентальном
«Дисциплинарный комитет ФИФА проанализировав все обстоятельства дела, принял решение дисквалифицировать Паоло Герреро на один год. Игрок нарушил статью 6 Антидопинговых правил ФИФА, и статью 63 Дисциплинарного кодекса ФИФА.
Наказание вступает в силу с 3 ноября 2017 года, когда футболист был временно отстранён от футбола. В соответствии со статьёй 29 Антидопинговых правил ФИФА, наказание распространяется, в частности, на все виды матчей, в том числе внутренние соревнования, международные и товарищеские встречи, — говорится в заявлении.