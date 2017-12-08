Самым дорогим городом ЧМ-2018 по размещению стал Нижний Новгород

Источник: РИА "Новости"

По данным комитета по туризму Петербурга, средние затраты на аренду жилья в сутки в 2017 году в столице Поволжья составили 3711 рублей. На втором месте — Москва (3459), на третьем — Калининград (2927). Далее следуют Самара (2843), Петербург (2718), Сочи (2695), Казань (2615), Екатеринбург (2396).

В тройку городов с самым дешевым проживанием вошли Саранск (1540 рублей), Волгоград (1718) и Ростов-на-Дону (1954 рубля).

В комитете по туризму Петербурга отмечают, что владельцы жилья и отельеры ожидают 50−100% роста стоимости аренды жилья в дни матчей чемпионата мира, самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 тыс. до 2 тыс. рублей на человека в сутки.

Ранее сообщалось, что авиабилеты в принимающие ЧМ-2018 города подорожали после жеребьевки.