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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам

Вице-премьер РФ открыл центр выдачи паспорта болельщика, а затем в очередной раз высказался о решении МОК.

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
с Хамовнического вала

В церемонии открытия центра выдачи так называемого fan-id рядом с метро Спортивная помимо Мутко приняли участие послы ЧМ-2018 Александр Кержаков и Ляйсан Утяшева, а также Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, чье ведомство занималось разработкой и внедрением документа. Напомним, паспорт болельщика успешно протестирован на Кубке конфедераций.

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Параллельно с московским центром были открыты пункты в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде.

— Я помню непростую дискуссию с ФИФА — там сомневались, что этот продукт себя оправдает. Но Кубок конфедераций показал, что система работает надежно, — заявил Никифоров. — Почти полмиллиона человек получили паспорт прошлым летом. Мы нашли отличный баланс между безопасностью и комфортом. Все необходимые проверки проводятся теперь заранее. Уверен, паспорт болельщика станет нормой для крупных мероприятий и в других странах. Призываю всех как можно скорее регистрироваться на сайте fan-id.ru и получать документ заблаговременно. Рассчитываем, что выдадим в общей сложности от 1,5 до 2 миллионов паспортов.

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— Паспорт болельщика — не только элемент безопасности, но и дополнительного комфорта, ведь обладатель документа имеет право многократно посещать Россию без визы. Начиная с момента «за 10 дней до начала ЧМ» и заканчивая «10 дней после турнира», — напомнил Мутко. — Кроме того, с паспортом можно бесплатно перемещаться по стране. Между городами будут ходить бесплатные поезда. Внутри городов — то же самое. Так что fan-id — важнейший элемент. Сегодня мы получили уже 80 тысяч заявок.

— С учетом решения МОК, вы считаете возможным и далее связывать свою работу со спортом? — первый же вопрос заставил собравшихся забыть о паспорте болельщика.

— Чтобы оценивать решение, нужно посмотреть выводы комиссии. И вычленить главное. Не было установлено никаких государственных допинговых программ! — напомнил Мутко. — А что касается персональной ответственности, то решение основано на том, что в 2007 году Россия дала гарантии, что будут соблюдаться антидопинговые правила. В связи с тем, что, как считается, есть определенные нарушения, то применены административные санкции. Но речь идет о недопуске на Олимпийские игры, о невыдаче аккредитации. Но я в 2016-м не был допущен. И это никак не влияет на продолжение работы.

— ФИФА также заявила, что решение МОК ни на что не влияет на наши взаимодействия при подготовке к чемпионату мира, — продолжил Мутко. — И у меня есть ряд других обязанностей, которые я продолжаю выполнять. На соревнованиях я не выступаю, так что никаких проблем не вижу. Продолжу работать. Естественно, пока нам эта работа будет поручена.

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— Но вы готовы уйти в отставку?!

— Давайте все-таки поговорим про fan-id? — предложил Мутко, но сам же продолжил тему допинга и отставки. — На данном этапе тему допинга нужно закрыть. Нужно просто поработать на основании решения МОК. Мы не считаем его абсолютно справедливым. Причем степень несправедливости с каждым следующим решением о недопуске наших спортсменов, включая паралимпийцев, только росла.

Да, есть определенные нарушения. И мы признали их в 2014 году. Подписали дорожную карту и добросовестно выполняли поручения. Но продолжается нагнетание… Скажу одно: я могу только за последние два года привести вам с десяток таких скандалов, таких «родченковых». В Норвегии, в Британии, В США. Но никто не собирается создавать никаких комиссий.

А что касается отставки… Первое: есть кому и кого отправлять в отставку. Второе: сейчас я просто должен быть рядом с теми спортсменами, которые, я уверен, незаконно наказаны. Мы исходим из того, что любая медаль в Сочи завоевана честно. И будем в судах это доказывать!

Свою дисквалификацию расцениваю именно так: я в одной команде с этими спортсменами. И буду с ними до конца. Ведь я помогал им завоевывать каждую из этих медалей.
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Еще раз: мы последовательно боролись и будем бороться с допингом. И мы не самая проблемная в этом плане страна. Последние годы нас контролирует международное сообщество. Так вот посмотрите на табло: 0,5 процента нарушений. И посмотрите, как выступают наши спортсмены. Футбольную сборную тоже проверили уже около 30 раз.

P. S. Показательно, что Мутко, несмотря на нападки, чувствует себя весьма уверенно. Например, сразу после ответов на неприятные вопросы, он, хохоча, сыграл против Кержакова в настольный футбол.

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