Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам

Филипп ПАПЕНКОВ
с Хамовнического вала
В церемонии открытия центра выдачи так называемого
Параллельно с московским центром были открыты пункты в
— Я помню непростую дискуссию с ФИФА — там сомневались, что этот продукт себя оправдает. Но Кубок конфедераций показал, что система работает надежно, — заявил Никифоров. — Почти полмиллиона человек получили паспорт прошлым летом. Мы нашли отличный баланс между безопасностью и комфортом. Все необходимые проверки проводятся теперь заранее. Уверен, паспорт болельщика станет нормой для крупных мероприятий и в других странах. Призываю всех как можно скорее регистрироваться на сайте
— Паспорт болельщика — не только элемент безопасности, но и дополнительного комфорта, ведь обладатель документа имеет право многократно посещать Россию без визы. Начиная с момента «за 10 дней до начала ЧМ» и заканчивая «10 дней после турнира», — напомнил Мутко. — Кроме того, с паспортом можно бесплатно перемещаться по стране. Между городами будут ходить бесплатные поезда. Внутри городов — то же самое. Так что
— С учетом решения МОК, вы считаете возможным и далее связывать свою работу со спортом? — первый же вопрос заставил собравшихся забыть о паспорте болельщика.
— Чтобы оценивать решение, нужно посмотреть выводы комиссии. И вычленить главное. Не было установлено никаких государственных допинговых программ! — напомнил Мутко. — А что касается персональной ответственности, то решение основано на том, что в 2007 году Россия дала гарантии, что будут соблюдаться антидопинговые правила. В связи с тем, что, как считается, есть определенные нарушения, то применены административные санкции. Но речь идет о недопуске на Олимпийские игры, о невыдаче аккредитации. Но я в 2016-м не был допущен. И это никак не влияет на продолжение работы.
— ФИФА также заявила, что решение МОК ни на что не влияет на наши взаимодействия при подготовке к чемпионату мира, — продолжил Мутко. — И у меня есть ряд других обязанностей, которые я продолжаю выполнять. На соревнованиях я не выступаю, так что никаких проблем не вижу. Продолжу работать. Естественно, пока нам эта работа будет поручена.
— Но вы готовы уйти в отставку?!
— Давайте
Да, есть определенные нарушения. И мы признали их в 2014 году. Подписали дорожную карту и добросовестно выполняли поручения. Но продолжается нагнетание… Скажу одно: я могу только за последние два года привести вам с десяток таких скандалов, таких «родченковых». В Норвегии, в Британии, В США. Но никто не собирается создавать никаких комиссий.
А что касается отставки… Первое: есть кому и кого отправлять в отставку. Второе: сейчас я просто должен быть рядом с теми спортсменами, которые, я уверен, незаконно наказаны. Мы исходим из того, что любая медаль в Сочи завоевана честно. И будем в судах это доказывать!
Еще раз: мы последовательно боролись и будем бороться с допингом. И мы не самая проблемная в этом плане страна. Последние годы нас контролирует международное сообщество. Так вот посмотрите на табло: 0,5 процента нарушений. И посмотрите, как выступают наши спортсмены. Футбольную сборную тоже проверили уже около 30 раз.