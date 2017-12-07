Уйдет ли Мутко в отставку? Отвечает он сам

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ

с Хамовнического вала

В церемонии открытия центра выдачи так называемого fan-id рядом с метро Спортивная помимо Мутко приняли участие послы ЧМ-2018 Александр Кержаков и Ляйсан Утяшева, а также Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, чье ведомство занималось разработкой и внедрением документа. Напомним, паспорт болельщика успешно протестирован на Кубке конфедераций.

Параллельно с московским центром были открыты пункты в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде.

— Я помню непростую дискуссию с ФИФА — там сомневались, что этот продукт себя оправдает. Но Кубок конфедераций показал, что система работает надежно, — заявил Никифоров. — Почти полмиллиона человек получили паспорт прошлым летом. Мы нашли отличный баланс между безопасностью и комфортом. Все необходимые проверки проводятся теперь заранее. Уверен, паспорт болельщика станет нормой для крупных мероприятий и в других странах. Призываю всех как можно скорее регистрироваться на сайте fan-id. ru и получать документ заблаговременно. Рассчитываем, что выдадим в общей сложности от 1,5 до 2 миллионов паспортов.

— Паспорт болельщика — не только элемент безопасности, но и дополнительного комфорта, ведь обладатель документа имеет право многократно посещать Россию без визы. Начиная с момента «за 10 дней до начала ЧМ» и заканчивая «10 дней после турнира», — напомнил Мутко. — Кроме того, с паспортом можно бесплатно перемещаться по стране. Между городами будут ходить бесплатные поезда. Внутри городов — то же самое. Так что fan-id — важнейший элемент. Сегодня мы получили уже 80 тысяч заявок.

— С учетом решения МОК, вы считаете возможным и далее связывать свою работу со спортом? — первый же вопрос заставил собравшихся забыть о паспорте болельщика.

— Чтобы оценивать решение, нужно посмотреть выводы комиссии. И вычленить главное. Не было установлено никаких государственных допинговых программ! — напомнил Мутко. — А что касается персональной ответственности, то решение основано на том, что в 2007 году Россия дала гарантии, что будут соблюдаться антидопинговые правила. В связи с тем, что, как считается, есть определенные нарушения, то применены административные санкции. Но речь идет о недопуске на Олимпийские игры, о невыдаче аккредитации. Но я в 2016-м не был допущен. И это никак не влияет на продолжение работы.

— ФИФА также заявила, что решение МОК ни на что не влияет на наши взаимодействия при подготовке к чемпионату мира, — продолжил Мутко. — И у меня есть ряд других обязанностей, которые я продолжаю выполнять. На соревнованиях я не выступаю, так что никаких проблем не вижу. Продолжу работать. Естественно, пока нам эта работа будет поручена.

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— Но вы готовы уйти в отставку?!

— Давайте все-таки поговорим про fan-id? — предложил Мутко, но сам же продолжил тему допинга и отставки. — На данном этапе тему допинга нужно закрыть. Нужно просто поработать на основании решения МОК. Мы не считаем его абсолютно справедливым. Причем степень несправедливости с каждым следующим решением о недопуске наших спортсменов, включая паралимпийцев, только росла.

Да, есть определенные нарушения. И мы признали их в 2014 году. Подписали дорожную карту и добросовестно выполняли поручения. Но продолжается нагнетание… Скажу одно: я могу только за последние два года привести вам с десяток таких скандалов, таких «родченковых». В Норвегии, в Британии, В США. Но никто не собирается создавать никаких комиссий.

А что касается отставки… Первое: есть кому и кого отправлять в отставку. Второе: сейчас я просто должен быть рядом с теми спортсменами, которые, я уверен, незаконно наказаны. Мы исходим из того, что любая медаль в Сочи завоевана честно. И будем в судах это доказывать!

Свою дисквалификацию расцениваю именно так: я в одной команде с этими спортсменами. И буду с ними до конца. Ведь я помогал им завоевывать каждую из этих медалей.

Еще раз: мы последовательно боролись и будем бороться с допингом. И мы не самая проблемная в этом плане страна. Последние годы нас контролирует международное сообщество. Так вот посмотрите на табло: 0,5 процента нарушений. И посмотрите, как выступают наши спортсмены. Футбольную сборную тоже проверили уже около 30 раз.