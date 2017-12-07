Покажите ваши документы

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16:15 (мск), источник: Известия

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Что такое паспорт болельщика для ЧМ-2018 и как его получить.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 7 декабря, в России открываются центры выдачи паспортов болельщика, необходимых для того, чтобы попасть на игры ЧМ-2018. Для чего они были введены, что нужно сделать, чтобы их получить, и как быть, если карточка потерялась, разбирался портал iz.ru.

Как это работает?

Паспорт болельщика — это карточка, которая содержит личную информацию о болельщике (имя, дату рождения и паспортные данные) и его фотографию. Ожидается, что таким образом можно будет избежать перепродажи билетов на соревнования. Кроме того, использование паспортов должно упростить досмотр при входе на стадионы.

Что он дает?

Прежде всего, без паспорта болельщика нельзя будет попасть на стадион, даже обладая купленным билетом. Кроме того, с его помощью можно получить бонусы, положенные зрителям матчей ЧМ-2018. Например, воспользоваться правом бесплатного проезда в городском транспорте или забронировать бесплатные билеты на специальные поезда, которые будут курсировать между местами проведения соревнований. Все иностранцы, получившие паспорт болельщика, на время проведения соревнований смогут въезжать в Россию без визы.

Источник: РИА "Новости"

Что нужно сделать, чтобы его получить?

Оформить паспорт болельщика смогут те, кто уже купил билеты на матчи чемпионата мира — 2018. После получения билетов необходимо оставить заявку на специальном сайте. Для заполнения анкеты понадобятся в том числе паспортные данные, номер заявки на билет, а также фотография болельщика, сделанная на однотонном светлом фоне. Рассмотрение заявки должно занять не более трех дней, после чего получить паспорт можно будет в одном из центров выдачи в Москве, Петербурге, Сочи, Калининграде и Казани. Иностранцам его отправят по почте.

При необходимости вы можете попросить кого-то из близких получить документ за вас, но для этого потребуется нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий личность человека, пришедшего в центр выдачи.

В случае, если возможности заполнить анкету онлайн нет, необходимо сразу обратиться в один из центров выдачи.

Сколько это стоит?

Поскольку паспорт болельщика выдается всем, кто приобрел билеты на матчи ЧМ-2018 и необходим организаторам для идентификации гостей соревнований, его оформляют бесплатно. Поэтому не стоит доверять предложениям помочь в оформлении за деньги — вероятнее всего, это мошенничество.

Я уже оформлял паспорт болельщика для Кубка конфедераций, мне можно не беспокоиться?

Эта система уже была опробована в рамках Кубка конфедераций — 2017, который прошел в России летом 2017 года. Тогда всем, купившим билеты на матчи, также нужно было оформить персональные карточки. Однако тем, кто был на матчах Кубка конфедераций и собирается посмотреть игры ЧМ-2018, необходимо пройти эту процедуру еще раз — для каждого турнира требуется собственный паспорт болельщика.

Я ошибся при заполнении паспорта болельщика или потерял его. Что делать?

Если в заявке на получение паспорта болельщика есть ошибки в написании имени или даты рождения, придется создать новую заявку, с правильными данными, не дожидаясь рассмотрения предыдущей. А вот скорректировать, например, тип и адрес доставки, фотографию и контактные данные, можно уже после ее рассмотрения. Правда, для этого всё равно придется вновь заполнить форму — главное, указать в ней те же личные данные, которые были в одобренной заявке. А затем добавить правильную контактную информацию или предпочтительный способ получения билета (если он уже не был отправлен по предыдущему адресу). Те, у кого доступа к интернету нет, могут сделать это в центре выдачи паспорта болельщика.

Если ошибка касается паспортных данных, то после рассмотрения заявки необходимо написать письмо в службу поддержки, указав в нем свое имя, номер одобренной заявки и номер заявки на билет, а также приложить скан паспорта и сообщить о проблеме.

В случае потери восстановить паспорт болельщика можно будет по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, который был указан в заявке. А вот если за это время у зрителя изменилась фамилия или поменялся паспорт, оформлять карточку надо будет заново.

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