Месси: Если дела у Аргентины пойдут плохо, нам всем придется уйти из сборной

Источник: AFP 2017

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью каналу TyC Sports, в котором рассказал о планах на чемпионат мира, проигранных с Аргентиной финалах и многом другом. Лео, дорогой. Месси будет получать 42,5 миллиона евро в год.

О СКАМЕЙКЕ ЗАПАСНЫХ

— Я отдаю себе отчет в том, что сезон длинный, игр много, и порой выдаются тяжелые периоды, потому что тело и организм с возрастом реагируют на нагрузки иначе. Прекрасно понимаю, что лучше иногда оставаться в запасе, как это было в последних матчах в Лиге чемпионов. Чем больше отдыха, тем позже наступит полное истощение.

О ПРЕДВОСХИЩЕНИИ

— Я пытаюсь предвосхищать развитие игровой ситуации — в современном футболе на размышления остается все меньше времени. Вот и стараюсь, когда нахожусь на поле, смотреть на себя словно со стороны, чтобы заранее решить, как мне выбраться из ловушки.

Читайте также Уругвай считает Россию слабой, Саудовская Аравия собирается выйти из группы

О СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ

— Мы прошли через очень сложный период, но временами показывали хороший футбол. Да, разумеется, нам необходимо много работать и улучшать взаимодействие на поле, если мы всерьез думаем о победе на ЧМ-2018. Прямо сейчас Аргентина не смогла бы составить конкуренцию другим фаворитам — Бразилии, Германии, Франции и Испании.

О ХОРХЕ САМПАОЛИ

— Под руководством нового тренера мы пока провели не так много матчей. Делать выводы по этим нескольким играм преждевременно и не очень правильно, потому что Аргентина попала в сложную ситуацию и была вынуждена действовать в экстренном режиме. Это были сложные дни, с большим количеством новых игроков в сборной, которые не привыкли к подобным ситуациям, поэтому приходилось играть в несколько иной манере.

О КРИТИКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Те, кто критикуют сборную, ждут, когда нынешнее поколение игроков покинет национальную команду, потому что вот уже много лет мы никак не можем одержать знаковую победу, и люди устали видеть одни и те же лица после неудач. Если дела пойдут плохо, нам всем придется уйти из сборной. Продолжать играть дальше будет очень сложно — в том числе, из-за внешнего давления. Нам очень грустно сознавать это, но болельщики хотят побед, а если их нет, им нужны новые лица в команде.

О ПРОИГРАННЫХ ФИНАЛАХ

— Я не прокручивал в голове те финалы, что мы проиграли. Мы заслуживали победы хотя бы в нескольких из них, как минимум, потому что, в противном случае, поражения должны были быть более справедливыми — и на чемпионате мира в Бразилии, и на Кубках Америки. Но я не прав — нужно вспомнить, как все было, чтобы с холодной головой понять, что было сделано неправильно.

О ВОЗВРАЩЕНИИ В АРГЕНТИНУ

— Много раз я говорил, что моя мечта — сыграть снова за «Ньюэллз», но я не знаю, что произойдет в будущем, и одна из причин — ситуация в Аргентине. Я — семейный человек, и на первом месте для меня сейчас — мои дети, и только потом я сам. Хочу, чтобы они росли в спокойствии и безопасности. Мне больно видеть то, что происходит в моей родной стране, когда ты можешь выйти на улицу и среди бела дня быть убитым пожелавшим ограбить тебя негодяем.

О СЫНОВЬЯХ