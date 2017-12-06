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15:54 (мск), источник: Советский спорт

Шансов — один на миллион. Как купить билеты на ЧМ-2018?

Во вторник 5 декабря стартовал очередной, третий по счету и второй по порядковому номеру, этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

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Билетов почти не осталось.

На первом этапе болельщики подавали заявки на билеты, которые одобрялись, благодаря слепому жребию, так как желающих попасть на трибуны было гораздо больше, чем мест. При этом, любители футбола чаще всего покупали билеты на игры, не зная, кто будет принимать участие в матче, ведь жеребьевка к тому моменту еще не состоялась.

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Точно знали, что будут смотреть на свою команду, лишь российские фанаты. На правах хозяйки наша сборная попала в первую группу под первым номером и точно знала, где и когда проведет свои встречи.

То же самое касалось и второго этапа продажи. Он проходил по другой схеме — кто первый сумел добраться до меню выбора и бронирования билета, тот его и купил. Многие вставали в виртуальную очередь за несколько дней до старта продаж, а тем, кто решил купить билет в день начала продаж, приходилось ждать своей очереди по сорок минут. К тому моменту билеты на самые «вкусные» игры уже давно были раскуплены.

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Миллион заявок за день.

5 декабря стартовал третий этап продаж билетов. Он вновь больше похож на лотерею. Вплоть до 31 января система будет принимать заявки на покупку билетов, после чего жребий определит счастливчиков, которые смогут оказаться на трибунах во время ЧМ-2018 года.

Сразу скажем, что урвать себе билетик в этой мясорубке — задача не из легких. Шансов у вас не так и много. Количество билетов ограничено, а только за первый день после старта продаж ФИФА получил 1 млн 318 тыс 109 заявок на билеты. Это уже во много раз превышает количество доступных для продажи мест.

Среди лидеров по количество запросов, конечно, российские болельщики. Но хотят попасть на наш чемпионат мира и иностранце — от них поступило чуть больше 30% заявок. Больше всего на футбол рвутся фанаты из Аргентины, Перу, Мексики, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта и Польши. Есть среди лидеров по количеству запросов и такие страны, как США с Китаем, чьи сборные не пробились в финальную стадию ЧМ-2018.

У российских болельщиков шансов приобрести билеты будет чуть больше, чем у иностранцев, ведь для домашних болельщиков ФИФА по традиции создал «четвертую категорию» билетов — самую дешевую. Правда, на нее наверняка будет повышенный спрос среди наших соотечественников, да и мест за воротами (самых неудобных) будет не так и много.

Есть и ограничения — матчи, на которые билеты на этой стадии продаваться вообще не будут. Это матч-открытие ЧМ-2018, в котором Россия сыграет с Саудовской Аравией, а также финал чемпионата мира, который пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Почему на эти встречи билетов уже нет, в ФИФА не сообщили.

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Как купить билеты на ЧМ-2018?

Официально купить билеты можно только в одном месте — на сайте ФИФА. Для этого достаточно пройти несложную процедуру регистрации в системе. После этого можно будет начать выбор матчей, на которые вы хотите попасть. Один человек может выбрать не более семи матчей — не более чем по четыре билета на каждую из игр.

На этом этапе продаж билетов у болельщиков появилась уникальная возможность. Организаторы дают шанс купить билет на матчи определенной команды. Например, если вы регистрируете себя, как болельщик сборной России, вы можете подать заявку на приобретение билетов на игры этой команды в группе, а также на матчи плей-офф, в которых наша сборная теоретически может принять участие, вплоть до финала. Минус тут один — выбрать конкретный матч нельзя. Система может, как продать вам билет на полуфинал, так и отправить на игру России с Египтом в группе. Тут уж не угадаешь — придется рисковать.

Степан Чаушьян

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