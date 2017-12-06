Более 1,3 млн билетов на ЧМ-2018 было запрошено за первые сутки второго этапа продаж

Большинство заявок было подано россиянами, при этом количество заявок от иностранных болельщиков составило 34% от общего спроса. В первую десятку стран по запрошенным билетам среди иностранцев входят Аргентина, Перу, Мексика, США, Колумбия, Бразилия, Марокко, Египет, Китай и Польша.

Второй этап продаж продлится до 3 апреля 2018 года и будет разделен на два периода, с 5 декабря по 31 января болельщики могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. В рамках данного периода болельщики смогут подавать заявки на все игры турнира, кроме матча открытия и финала.

Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 12 марта 2018 года. Второй период второго этапа продаж начнется 13 марта и завершится 3 апреля, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Заявки будут обрабатываться в режиме реального времени — приобретение билета будет подтверждено в тот же момент.

После завершения двух этапов откроются продажи «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди, этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года — в день финала чемпионата мира.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для граждан РФ. Без учета матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории — $165−480, первой — $210−750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика — нововведение России как страны — хозяйки чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами — организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.